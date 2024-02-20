Tekel bayisi cinayetinde şok ifadeler

Haberin Devamı

İstanbul Esenyurt’ta 28 Temmuz 2023 gecesi bir tekel bayisinde işlenen ve Türkiye’nin kanını donduran çifte cinayetin davası Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden katılan bir numaralı sanık Tarık Özer şunları söyledi:

“Cantürk Erzen benden 70 ton demir aldı ve 625 bin liralık çekini ödemedi. Kardeşim ve oğlumla tekel bayisine gittik. Yunus Emre’ye babasını sorduk. Kardeşim Murat ile Yunus Emre itişip kakıştılar. Batuhan Bayındır yere düştü. Ben sırtım dönükken silah sesi duydum. Döndüğümde kardeşim vurulmuştu, yerde kan vardı. Yunus Emre’yi etkisiz hale getirmek için bacaklarına ateş ettim. Amacım sadece yaralamaktı.”

ANNE VE BABADAN TEPKİ

Ölen Yunus Emre Erzen’in annesi Solmaz Erzen gözyaşları içinde, “Bize de şikâyetimiz geri alalım diye para teklif ettiler. Madem bu kadar paranız var, 600 bin lira için mi kıydınız bu çocuklara” dedi.

Haberin Devamı

Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen ise “Bana ‘şikâyetini geri al, barış olsun’ diyorlar. Benim oğlumu öldürdünüz. Şikâyetçiyim” dedi. Müşteki Erzen beyanda bulunduğu sırada avukatı Kerim Bahadır Şeker söz alarak “Size 3’üncü kişi vasıtasıyla 40 milyon TL, 13 yaşında erkek çocuk ve 11 yaşında kız çocuk teklif edildi mi?” diye sordu. Erzen de böyle bir teklifin yapıldığını söyledi.

‘BİZ BARIŞ YAPTIK’

Ölen Batuhan Bayındır’ın babası Mustafa Bayındır ise “Oğlumun ölüm sebebi sadece orada olmaktı. Biz büyük bir erdemlilik gösterip barış yaptık, şikâyetçi değiliz. Annesine bir tane ev vereceklerini söylediler o kadar. Medya bizi de daha fazla rencide etmesin” dedi.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.