×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tekel bayisi cinayetinde şok ifadeler

Güncelleme Tarihi:

#Tekel Bayi#Cinayet#DAVA
Tekel bayisi cinayetinde şok ifadeler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 07:00

Türkiye’nin kanını donduran tekel bayi baskını davası başladı. Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen, Özer ailesinin barışmak için kendilerine 40 milyon TL ile 13 yaşında bir erkek çocuk ve 11 yaşında kız çocuk teklif ettiğini öne sürdü.

Haberin Devamı

İstanbul Esenyurt’ta 28 Temmuz 2023 gecesi bir tekel bayisinde işlenen ve Türkiye’nin kanını donduran çifte cinayetin davası Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden katılan bir numaralı sanık Tarık Özer şunları söyledi:

“Cantürk Erzen benden 70 ton demir aldı ve 625 bin liralık çekini ödemedi. Kardeşim ve oğlumla tekel bayisine gittik. Yunus Emre’ye babasını sorduk. Kardeşim Murat ile Yunus Emre itişip kakıştılar. Batuhan Bayındır yere düştü. Ben sırtım dönükken silah sesi duydum. Döndüğümde kardeşim vurulmuştu, yerde kan vardı. Yunus Emre’yi etkisiz hale getirmek için bacaklarına ateş ettim. Amacım sadece yaralamaktı.”

ANNE VE BABADAN TEPKİ

Ölen Yunus Emre Erzen’in annesi Solmaz Erzen gözyaşları içinde, “Bize de şikâyetimiz geri alalım diye para teklif ettiler. Madem bu kadar paranız var, 600 bin lira için mi kıydınız bu çocuklara” dedi.

Haberin Devamı

Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen ise “Bana ‘şikâyetini geri al, barış olsun’ diyorlar. Benim oğlumu öldürdünüz. Şikâyetçiyim” dedi. Müşteki Erzen beyanda bulunduğu sırada avukatı Kerim Bahadır Şeker söz alarak “Size 3’üncü kişi vasıtasıyla 40 milyon TL, 13 yaşında erkek çocuk ve 11 yaşında kız çocuk teklif edildi mi?” diye sordu. Erzen de böyle bir teklifin yapıldığını söyledi.

‘BİZ BARIŞ YAPTIK’

Ölen Batuhan Bayındır’ın babası Mustafa Bayındır ise “Oğlumun ölüm sebebi sadece orada olmaktı. Biz büyük bir erdemlilik gösterip barış yaptık, şikâyetçi değiliz. Annesine bir tane ev vereceklerini söylediler o kadar. Medya bizi de daha fazla rencide etmesin” dedi.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekel Bayi#Cinayet#DAVA

BAKMADAN GEÇME!