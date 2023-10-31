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TEİS Başkanı’ndan uyuz tedavisi önerisi: İlacı SGK ödesin

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#TÜM Eczacı İşverenler Sendikası#Nurten Saydan#Uyuz İlacı
TEİS Başkanı’ndan uyuz tedavisi önerisi: İlacı SGK ödesin
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 07:00

TÜM Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, ülkede yoğun göç ile karşı karşıya kalınması, deprem sonrasında temiz suya yeterince ulaşılamaması nedeniyle uyuz vakalarının geçen yıla göre yüzde 30 arttığını açıkladı.

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Saydan Hürriyet’e şunları söyledi:

“Uyuz vakalarının nasıl tedavi edileceği gündemde. Uyuzun bu kadar hızlı artış göstermesinde, son yıllarda ülkemize yoğun göç olması, depremden sonra insanların kötü koşullar altında yaşaması ve suya ulaşamıyor olmaları gibi sebepler gösteriliyor. Uyuz hastalığı, kalabalık olan okul, hastane ve askeri kışla gibi bölgelerde daha çok görülür. Başkalarına ait kişisel eşyaların kullanımı ve yakın temasla bulaşıyor.

YAKIN TEMASA DİKKAT

Kaşıntılar daha çok el ve ayak parmakları arası, bilekler, koltuk altı, göbek deliği çevresi, bel, meme ucu ve kasık bölgesi gibi deri kıvrımlarında meydana gelir. Reçeteli ilaçlar uyuzu geçirmenin en garanti yoludur. Daha önce Türkiye’de uyuzda kullanılan ağızdan alınan ilaçlar yoktu. Son dönemde ülkemizde bu ilaç bulunuyor ve vatandaş bu ilaçları ücretli olarak temin edebiliyor. Vatandaşların rahatlıkla ilaca ulaşıp tedavi olabilmesi için, söz konusu ilaçların biran önce SGK’nın geri ödeme kapsamına alması gerekiyor.” 

 

 

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#TÜM Eczacı İşverenler Sendikası#Nurten Saydan#Uyuz İlacı

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