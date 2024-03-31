TEİS Başkanı Saydan: ‘Kronik hastalar İlaç bulamıyor’

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Saydan, “İlaç yokluğundan en çok etkilenenlerse bu 7 milyon kronik hasta” dedi. Saydan, Hürriyet’e şunları söyledi:

SAYILARI 7 MİLYON

“Bu kişilerde, hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, kanser, böbrek yetmezliği, inme-felç, hepatit, astım gibi kronik hastalıklar sıkça görülüyor. Kronik hastalar hastalıkla mücadele ederken, üstüne bir de ilaç bulmak için mücadeleye giriyorlar. Hastalar ilaç bulmak için eczane eczane dolaşıyor. Özellikle ithal ilaçlarda sorun yaşıyoruz. Bulunamayan ilaçların başında kanser, diyabet, hormon ilaçları geliyor. İlaçların bulunamıyor olması insan ve toplum sağlığı için ciddi bir sorun halini almış durumda. TEİS olarak daima yerli ilacın desteklenmesi gerektiğini vurguladık, ilaçların yerli ya da ithal olsun bulunabilir olması gerektiğini belirttik.” m Meltem ÖZGENÇ / ANKARA