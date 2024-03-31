×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

TEİS Başkanı Saydan: ‘Kronik hastalar İlaç bulamıyor’

Güncelleme Tarihi:

#Tüm Eczacı İşverenler Sendikası#TÜİK#İlaç
TEİS Başkanı Saydan: ‘Kronik hastalar İlaç bulamıyor’
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 07:00

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, TÜİK’in 2023 yılına ait Türkiye Yaşlı Profili Araştırma verilerine göre, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 78.7’sini kronik hastaların oluşturduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Saydan, “İlaç yokluğundan en çok etkilenenlerse bu 7 milyon kronik hasta” dedi. Saydan, Hürriyet’e şunları söyledi:

SAYILARI 7 MİLYON

“Bu kişilerde, hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, kanser, böbrek yetmezliği, inme-felç, hepatit, astım gibi kronik hastalıklar sıkça görülüyor. Kronik hastalar hastalıkla mücadele ederken, üstüne bir de ilaç bulmak için mücadeleye giriyorlar. Hastalar ilaç bulmak için eczane eczane dolaşıyor. Özellikle ithal ilaçlarda sorun yaşıyoruz. Bulunamayan ilaçların başında kanser, diyabet, hormon ilaçları geliyor. İlaçların bulunamıyor olması insan ve toplum sağlığı için ciddi bir sorun halini almış durumda. TEİS olarak daima yerli ilacın desteklenmesi gerektiğini vurguladık, ilaçların yerli ya da ithal olsun bulunabilir olması gerektiğini belirttik.”       m Meltem ÖZGENÇ / ANKARA

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tüm Eczacı İşverenler Sendikası#TÜİK#İlaç

BAKMADAN GEÇME!