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Tehlikeli kareler: En güzel manzara için canlarÄ±nÄ± hiçe sayÄ±yorlar

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Manzara#Kelebekler Vadisi#Fethiye
Tehlikeli kareler: En gÃ¼zel manzara iÃ§in canlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayÄ±yorlar
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 11:20

MuÄŸla'nÄ±n Fethiye ilÃ§esinde dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Kelebekler Vadisi'nin eÅŸsiz manzarasÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 300-350 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki kayalÄ±klara Ã§Ä±kan yerli ve yabancÄ± tatilciler dÃ¼ÅŸme tehlikesine aldÄ±rmadan uÃ§urumun kenarÄ±nda eÅŸsiz manzarayÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek ve bir Ã¶z Ã§ekim yapmak iÃ§in tehlikeyi gÃ¶ze alÄ±yor.

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Fethiyeâ€™ye gelen tatilciler BabadaÄŸâ€™Ä±n eteklerinde bulunan yaklaÅŸÄ±k 350 metreye varan sarp kayalÄ±klar ile Ã§evrili Kelebekler vadisinin eÅŸsiz manzarasÄ±nÄ± kuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rebilmek iÃ§in Faralya Mahallesiâ€™ndeki kayalÄ±klara akÄ±n ediyorlar.

Tehlikeli kareler: En gÃ¼zel manzara iÃ§in canlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayÄ±yorlar

Yerli ve yabancÄ± tatilciler dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Kelebekler Vadisi'ni yÃ¼ksekten izlemek ve fotoÄŸraf Ã§ektirmek iÃ§in araÃ§larÄ±nÄ± yol kenarlarÄ±na park edip manzarayÄ± en iyi gÃ¶rebilecekleri kayalÄ±klarda yer almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Tehlikeli kareler: En gÃ¼zel manzara iÃ§in canlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayÄ±yorlar

Yol seviyesinden 50-60 metre aÅŸaÄŸÄ±ya kadar inen tatilciler hiÃ§ bir Ã¶nlemin bulunmadÄ±ÄŸÄ± uÃ§urumun kenarÄ±na kadar gelerek dÃ¼ÅŸme tehlikesine aldÄ±rmadan bu anÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

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Tehlikeli kareler: En gÃ¼zel manzara iÃ§in canlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayÄ±yorlar

"CAM SEYÄ°R TERASI YAPILMASI Ä°STENDÄ°"

Faralya Mahalle MuhtarÄ± Hasan Karaburun, manzara seyrederken fotoÄŸraf Ã§ekerken kazaen Ã¶lÃ¼mlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±p, 'Fethiye KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'na, MuÄŸla Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne, MuÄŸla ValiliÄŸi'ne defalarca bu bÃ¶lgeye bir cam seyir terasÄ± yapÄ±lmasÄ± iÃ§in baÅŸvurduk. Bir sonuÃ§ alamadÄ±k. Tehlike ortada. Seyir terasÄ± yapÄ±lÄ±rsa bu tehlikeli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde ortadan kalkacaktÄ±r' ifadelerini kullandÄ±.

Tehlikeli kareler: En gÃ¼zel manzara iÃ§in canlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayÄ±yorlar

Tehlikeli kareler: En gÃ¼zel manzara iÃ§in canlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayÄ±yorlar

Tehlikeli kareler: En gÃ¼zel manzara iÃ§in canlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayÄ±yorlar

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#Manzara#Kelebekler Vadisi#Fethiye

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