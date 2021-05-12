TBMM Başkanı Şentop'tan uluslararası topluma 'Filistin' çağrısı

TBMM Başkanı Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı sıfatıyla yazılı açıklama yaparak, İsrail'in Filistin'e uyguladığı şiddet ve zulmü kınadı. Şentop, "İsrail silahlı kuvvetlerinin, aralarında bebeklerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların da bulunduğu savunmasız Filistinli sivillere karşı ölümcül silahlar kullandığı baskınlar ve saldırılar karşısında derin üzüntü içindeyiz. Ne yazık ki İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle de kutsal alanlarda uzun zamandır insanlığa karşı suç işlemektedir. İsrail’in işgal altındaki topraklarda süregelen korkunç suçları, bilhassa mübarek ramazan ayının başından itibaren yoğunlaşarak artmıştır. İsrail'in sivillere yönelik ölümcül saldırıları Ramazan Bayramı’nın arifesinde vahim bir duruma ulaşarak birçok sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur" diye konuştu.

'HAREKETE GEÇME ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ'

Şentop, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Masum Filistinlilere yönelik aralıksız devam eden zulmü ve İsrail devletinin sürdürdüğü uluslararası hukuk ihlallerini sona erdirmek üzere uluslararası toplumu daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz. İsrail makamlarının kutsal şehir Kudüs ve mahallelerini hukuka aykırı bir şekilde savaş alanına dönüştürme uygulamalarına karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunuyoruz. İsrail’in etnik temizlik yapmasını, Filistinlileri zorla anavatanlarından etmesini, Filistin halkının mülklerine el koymasını, ibadet edenlere saldırmasını, Müslüman halkın ilk kıblesi olan mübarek Mescid-i Aksa’ya gitmelerini engellemesini ve Filistin halkını meşru haklarını kullanmaktan mahrum bırakmasını önlemek, uluslararası toplumun ahlaki ve hukuki bir yükümlülüğüdür" diye konuştu.

'FİLİSTİN HALKINA TAM DESTEK VERİYORUZ'

Şentop, Filistin halkına tam destek verdiklerini belirterek, "İşgal suçlarına maruz bırakılan Filistinli sivillere koruma sağlamak, Filistin halkının haklarını desteklemek ve onların adalet, özgürlük ve bağımsızlık yolundaki onurlu davalarında onların yanında olmak bizlerin ahlaki görevi ve sorumluluğudur. İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin halkına tam destek verdiğimizi ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyoruz. Ayrıca İsrail’i, 1967’den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında sivillere yönelik insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmanın da acil bir ihtiyaç olduğunu vurguluyoruz" ifadesini kullandı.

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