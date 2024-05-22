TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özbekistan ziyareti: Mevkidaşı İsmailov ile görüştü

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsmailov ile gerçekleştirdiği görüşmede, ata yurdunda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Siriderya ve Amuderya nehirleri arasındaki bu bereketli toprakların aynı zamanda büyük İslam medeniyetinin güçlü bir iklimine sahip olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu topraklardan bütün dünyaya yayılan büyük İslam medeniyetinin büyük önderler, bilim adamları yetiştirdiğini söyledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in öncülüğünde bir reform sürecinin oluşturulduğunu, bunu takdirle karşıladıklarını dile getiren Kurtulmuş, bu sürecin sonunda bilimde, sanatta, edebiyatta, kültürde büyük bir çıkışın sağlanmasını ümit ettiklerini belirtti. Türkiye-Özbekistan arasında ‘fevkalade’ olarak tanımlanabilecek bir ilişkinin söz konusu olduğunu aktaran Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in yakın arkadaşlıklarıyla iki ülkenin, ikili ilişkilerinde yüksek düzeyli stratejik işbirliği sürecine geçtiğini ve her alanda imkanların en iyi şekilde kullanılarak işbirliğini artırmaya devam ettiğini vurguladı.

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Kurtulmuş, gelecek dönemde bu ikili ilişkilerimizi daha ileriye götürme potansiyellerinin de bulunduğunu belirterek; ticaret, savunma, kültür, medeniyet alanında, ikili ve çok taraflı ilişkilerde işbirliğini daha yukarılara çıkarmak mecburiyetinde olduklarını kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda iki ülke liderinin ortaya koyduğu hedefi gerçekleştirmenin de mümkün olduğunu ifade etti. Orta Asya’dan Anadolu ve Balkanlara kadar uzanan coğrafyada, Türk dünyası olarak ilişkileri, dostluk ve kardeşliği kuvvetlendirmek gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, bunun, dünya barışının temin edilmesi için büyük bir fırsat olacağını söyledi. Türkiye ve Özbekistan’ın yakın işbirliğini artırarak Türk dünyasının gelişmesine katkı sağlanacağını ifade eden Kurtulmuş, hükümetler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek için parlamentolar arası işbirliğini de önemsediklerini söyledi.

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Çok taraflı ilişkilerde de müşterek hareket edilmesinin önemine dikkati çeken Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde gözlemci devlet statüsüyle yer almasını temin etmek için Özbekistan Ali Meclisinden destek beklediklerini belirtti. Özbekistan Ali Meclisi Başkanı İsmailov ise Kurtulmuş ve heyetini Taşkent’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye-Özbekistan arasında her alandaki işbirliklerinin seneden seneye artmasından mutlu olduklarını söyleyen İsmailov, ilişkilerin gelişmesinde parlamentoların işbirliğini de önemsediklerini söyledi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Taşkent’teki temasları öncesinde, Yeni Özbekistan Parkı’ndaki Bağımsızlık Anıtı’na da çelenk sundu.

Kurtulmuş’a, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da eşlik etti.