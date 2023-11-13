TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyayı yöneten zihniyet artık iflas etti

Haberin Devamı

Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’ın da katıldığı törenle gerçekleşti.

PAÜ'nün tanıtım videosunun izlenmesinin ardından açılış konuşmasını yapan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Pamukkale Üniversitesi 19 fakültesi, 17 meslek yüksek okulu, 1 yüksek okulu, 45 araştırma merkezi ile 400 profesörü, 150 doçenti, 413 doktor öğretim üyesi, 460 öğretim görevlisi, 792 araştırma görevlisi ve yaklaşık 50 bin öğrenci ile büyük bir üniversitedir. Cumhuriyetimizin 100. yılını uluslararası, ulusal ve bölgesel etkinliklerle kutlamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 68 etkinlik yapıldı. Bunlardan Kırgızistan Oş Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz 2. Uluslararası Serahsi Sempozyumu, Özbekistan Tarih Kurumu ile yaptığımız tarihçilik çalışması, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleriyle ilgili uluslararası sempozyum bu etkinliklerimizden bazılarıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor ve üniversitemizin başarılı bir akademik yıl geçirmesini diliyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

"BÜTÜN DÜNYA ARTIK YETER DİYOR"

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınayan TBMM Başkanı Kurtulmuş ise, İsrail’in Filistin’de çocuklar ve bebekleri öldürdüğünü, Şifa Hastanesi’nin oksijen odasına yapılan bombalı saldırıda 40 bebeğin kuvözlerde ölmesine neden olduğunu söyledi. Başta ileri gelmiş Batı ülkeleri olmak üzere bütün dünyanın bu soykırım niteliğindeki saldırılara sessiz kaldığını ifade eden Kurtulmuş, “Dünyada bazıları birinci sınıf insan, bazıları insan bile değil. Adam öyle demiyor mu 'İnsan bile olmayan hayvanlarla savaşıyoruz' diyor. Aynı şeyi Hitler de onlar için söylüyordu. Modern Batı medeniyeti diye gözünde, gözümüzde büyüttüğümüz ama bütün değerleriyle, kurumlarıyla, kuruluşlarıyla dünyayı uzunca bir süredir yöneten bu zihniyet artık iflas etmiş, çöküşe geçmiş ama çöküşüyle birlikte de insanlığı büyük bir çöküşe doğru sürüklemektedir. Filistin'de zulmeden Netanyahu ve çetesi değildir. Londra'da bir önceki hafta cumartesi günü 300 bin kişi yürümüştü, bu cumartesi ise 1 milyonu aşkın insan yürüdü. Hem de Londra'da bu yürüyüşe karşı, yürüyüşte Filistin bayraklarının taşınmasına karşı yapılan bir sürü baskılara rağmen. Aynı şekilde Almanya'da, Fransa'da, Güney Kore'de, Japonya'da, Amerika'da insanlar 'yeter artık, insanlığın yakasından düşün, biz adalet istiyoruz' diye sokaklara çıkıyorlar. Hatta artık futbol maçlarında ellerinde Filistin bayraklarıyla sahaya çıkan gençleri, o statlardaki on binlerce insan alkışlıyor, tebrik ediyor. Yeni bir dönem, inşallah bir uyanış dönemi olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü dünya hem insan eliyle gelen felaketlerin hem de bu felaketlerin nasıl çözülebileceğinin konuşulduğu bu dönemde yeni bir söz ve yeni bir bakış açısına ihtiyaç vardır” dedi.

Haberin Devamı

“İKİNCİ ASIRDA YENİ HEDEFLER BELİRLEMELİYİZ”

İkinci asrına giren Türkiye Cumhuriyeti'nin çok daha güçlü hale gelmesi için vatandaşların bütün gücüyle çalışması gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: “Cumhuriyetimizin birinci asrında nice zorluklardan geçtik, nice güzel günlerimiz oldu, nice kahırlı günlerimiz oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkıntıları yaşadık. İkinci Dünya Savaşı'na girmesek de İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği gerginlikleri, yıkıntıları yaşadık. Her birinizin babaları, dedeleri o günlerdeki yoksullukları, yoksunlukları hatırlıyor. Ama çok şükür şanla, şerefle, birinci yüzyılımızda özgürlük içerisinde, demokrasi içerisinde ve bağımsızlık içerisinde buraya kadar geldik. Şimdi önümüzde yeni hedefler koymamız lazım. Vesayet deyince sadece askeri darbede sokağa çıkartılan tankları, tüfekleri hatırlamayın. Vesayet deyince aynen Batı zihniyetine ve onların emrinde olmamız gerekir diye düşünen birtakım çevrelerin Türkiye'yi engellediği, sivil ve askeri bürokraside Türkiye'nin yürüyüşünün önüne çelmeler taktığı günleri dün gibi hatırlıyoruz. Öğrencilerimize mühendislik fakültesinde mühendislik bilgilerini öğreteceğimiz gibi, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında ne zorluklarla teknolojik başarılar elde ettiğimizi de öğretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Özgüvenimiz çok güçlü ve artık Allah'a çok şükür vesayet odaklarının Türkiye'de yapabilecek hiçbir şeyi yoktur. İç ve dış vesayet odakları Allah'ın izniyle geçtiğimiz dönemde büyük şekilde gerilemiştir. Hele hele Türkiye'nin iç vesayet odaklarının tamamen tarihin çöplüğüne atıldığını açıklıkla söyleyebiliriz. Önümüzde mücadele edebileceğimiz, Cumhuriyetimizin başlangıcından bugüne kadar bize gelen tam bağımsız, mandacılığa karşı çıkan Türkiye hedefini önlemeye çalışan dış vesayet odaklarıyla da mücadele etme vakti şimdidir. Bunun için mücadele edeceğiz. Mücadele sözle, lafla olmaz. Mücadele, gayretle çalışarak, çabalayarak olur. Biz gayret edeceğiz. Üniversitelerimizin her birisini, alanında yarışabilen fakülteleriyle dünyanın lider kurumları haline getireceğiz."

Haberin Devamı

Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Rektör Kutluhan, Teknofest’te projeleriyle dereceye giren öğrencilerin projelerini inceledi. Öğrencileri tebrik eden Kurtulmuş, onlara çeşitli hediyeler ve plaket takdim etti.

PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, bazı protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.