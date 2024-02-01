Son dakika haberi! TBMM Başkanı Kurtulmuş: BAE gezisinin Atalay'la ilgisi yok

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İşte TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:





3 günlük yurt dışı ziyaretimin TBMM Oturumu ve mahkeme kararının okutulmasıyla alakası yoktur. Ben Ankara'da olsaydım da kararı Bozdağ okuyacaktı. Meclis Başkanlık divanının bu kararı okutmayıp bir noktada burada bekletilmesinin iki nedeni var. Birincisi Atalay’ın hukuki süreçleri tamamlaması ikinci de iki yüksek mahkeme arasındaki görüş farklılıklarının giderilebileceği bir zeminin oluşmasıydı. Ama süreç bittiği için karar okutulmuştur. Bu tartışma ya da münferit tartışmalar esasında bizi başka bir noktaya odaklanmak mecburiyetinde olduğumuzu gösteriyor. TBMM ne Anayasa Mahkemesi’ni ne de Yargıtay’ı denetleyen bir kurum değildir. Yüksek yargıdaki görüş farklılıklarının tarafı değiliz. Türkiye Büyük Millet Meclisi sorunların çözüleceği bir yerdir. Çok açık söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlamda gerektiğinde anayasayı ve yasaları dahi değiştirebilecek yerdir. Mevcut anayasamızda ise herkesin sorumlulukları ve yetkileri bellidir. Herkes bu sorumlulukları ve yetkileri arasında devlet ciddiyetinin kendisine vermiş olduğu bir ödev içerisinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.

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'Niye Numan Kurtulmuş açıklama yapmıyor' diyenler olduğunu biliyorum. Bu vesileyle burada sizlerin huzurunuzda bunları açıklamayı ve Türkiye kamuoyuyla paylaşmayı da bir vazife olarak kabul ediyorum. Yoksa mevcut var olan ve belki başka konularda daha da artarak farklılaşarak devam edecek olan bu tartışmaların bir tarafı olmak için değil tartışmaların makul, hukuki, demokrat ve anayasal bir çerçevede çözülebilmesi için gayret sarf eden birisi olarak bunları paylaşmayı bir vazife telakki ediyorum.