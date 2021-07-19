Tatile hasret kalmışız

Cuma akşamı mesai bitiminde başlayan ve 25 Temmuz günü sona erecek Kurban Bayramı tatilinde, son yılların en büyük iç turizm hareketliliği yaşanıyor. Birçok turizm bölgesinde oteller yüzde 100 doluluğa ulaşarak 15-20 gün öncesinden satışlarını kapattı. Buna rağmen günde onlarca talep almaya devam ettiklerini açıklayan turizmciler, bunlara üzülerek olumsuz yanıt vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Kurban Bayramı'nda akraba, eş, dost ziyaretleriyle birlikte 10 milyon kişi civarında bir seyahat hareketliliği öngördüklerini açıklayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramda 10 milyar TL'lik de ekonomi beklendiğini kaydetti.









TEMMUZ-AĞUSTOS BÖYLE GEÇER

Temmuz- ağustos aylarının turizmcilerin altın ayları olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, üstüne bayramla ve bir de pandemiyle insanların uzun süredir evlerinden çıkamamaları nedeniyle oluşan seyahat özlemi de birleşince çok yoğun bir hareketlilik oluştuğunu dile getirdi. Bağlıkaya, “Şu an yazlık bir bölgedeyim ve bir yerden bir yere 1 saatte gidilemiyor, her yer kilit. Temmuz, ağustosu böyle geçiririz. Tabii maske, mesafe gibi kurallara dikkat ederiz ki eylülde tekrar kapanmayalım. İnşallah vatandaşlarımız dikkat eder" dedi.

EN ÇOK SEYAHAT EDİLECEK BAYRAM

Bayram sürecinde ciddi talep alındığını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, şu bilgileri verdi:

“Genel anlamda güvenli turizm sertifikası ile aldığımız önlemlerden taviz vermeden hizmet sunuyoruz ve bayramda Ege ve Akdeniz bölgelerine yoğun talep var. Ama Kapadokya, Pamukkale, Güneydoğu, Karadeniz gibi tarihi ve kültürel alanlara da yüksek talep var ve son yılların en çok seyahat edilen Kurban Bayramı olacak. Akdeniz ve Ege'de artık rezervasyonsuz gidenlerin de yer bulması çok zor. Talepleri karşılayamıyoruz.”

İSTANBUL'DA ŞİLE'YE AKIN

Kurban Bayramı tatili için şehir dışına çıkamayan İstanbullular, Karadeniz kıyısındaki Şile’ye akın etti. Kumsalda şemsiyelerin altında genellikle gruplar halinde oturanlar, denize girdikleri anlarda da zaman zaman sosyal mesafe kurallarını unuttu. İstanbul Boğazı da tatile gidemeyenlerin denizle kucaklaştıkları noktalardan oldu.

TUR TEKNELERİ DE DOLU

Bayram tatili için tekne turları da birçok bölgede tamamen doldu. Maldivler'e benzetilen Andalya Adrasan açıklarındaki Suluada tekne turları, bayram tatili boyunca günler öncesinden yüzde 100 doluluğa ulaştı. 120'si Adrasan'da, Çıralı ve Olimpos'la birlikte bölgede toplam 150 tur teknesi olduğunu belirten tekne sahibi Kudret Acar şöyle konuştu: “Adrasan'daki teknelerin 80'i Suluada, 40'ı ise Ceneviz, Akseki, Sazak ve Akvaryum gibi koy turları yapıyor. Dokuz günlük bayram tatili için tüm teknelerde rezervasyonlar günler öncesinden doldu. Turlara katılmak için çok yoğun talep devam ediyor ama maalesef tüm tekneler doldu. Akşamları yaklaşık 20 tekne gün batımı, mehtap turu yapıyor ve rezervasyonları durdurduk. Adrasan'ın 4 bine yakın nüfusu var ve 30 bini aşması bekleniyor.”









KAPADOKYA'DA HEM YERLİ HEM YABANCI TURİST

Bayram tatilinin başlamasıyla Kapadokya´ya yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistler de yoğun ilgi göstermeye başladı. Turistler bölgede bulunan peribacalarını ziyaret ederek, sıcak hava balonu ile bölgeyi kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Tevfik Ölmez, yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, "Yasaklardan sonra doluluk oranımız yüzde 50’yi geçti. Günübirlik misafirler ile yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının da gelmesiyle bölgede bir hareketlilik artıyor” dedi.

SAFRANBOLU DA DOLDU

‘UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün tarihi ilçesi Safranbolu da bayram tatilinin gözde mekanlarından oldu. Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü bugüne kadar aktaran; han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüler ile açık hava müzesini andıran ilçede yaklaşık 5 bin yatak kapasitesi bulunan otel, han ve konakların doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı.

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