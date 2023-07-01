Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı... İşte yollardaki son durum

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9 günlük Kurban Bayram tatili için geçtiğimiz hafta Cuma gününden itibaren Muğla’nın Marmaris ilçesine 120 bin araç giriş yapmış bu sayının bir kısmının günü birlikçi bir kısmının da konaklama amacı ile geldiği belirtilmişti. Tatilin bitmesine az bir süre kala dönüş yolculuğu başladı.

Masmavi denizi ve muhteşem koyları ile ülkenin en popüler turizm kentlerinden olan Marmaris’e Bayram tatil için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. 23 Haziran Cuma gününden itibaren günde ortalama 18 bin aracın girdiği Marmaris ve Datça ilçelerinde tatillerine arabaları ile gelenlerin büyük bir kısmını, büyükşehirlerden gelenler oluşturdu. İlçe merkezinde ve ilçe çıkışında yoğun birikmeler yaşanan trafikte geldikleri şehirlere dönmek isteyen tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.

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43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDA YOĞUNLUK BAŞLADI

Kurban Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçiren binlerce vatandaş, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik yoğunluğunun daha çok Ankara-Samsun D 200 kara yolunda olduğu görüldü. Akıcı şekilde ilerleyen araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yoğunluğun olduğu bölgelerde trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerde ise dron denetimleri yapılıyor. Trafik yoğunluğunun yarında devam etmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ'DAN İSTANBUL YÖNÜNE ARAÇ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatilinde Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönmeye başladı. Bayramın son günü, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik oluştu. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, zaman zaman 4 kilometreyi buldu. Polis ve jandarma tedbir alırken, emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza kesildi.

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BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE AKICI YOĞUNLUK

Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine gidenlerin geri dönüş yolculukları başladı. Tatilciler, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkinde İstanbul yönüne hafif trafik yoğunluğu oluşturdu ancak ulaşım aksamadı. Ankara yönünde ise herhangi bir yoğunluk yaşanmıyor.

Güzergahta görev alan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı. Yoğunluğun bu akşam saatlerinde artması ve yarın da devam etmesi bekleniyor.