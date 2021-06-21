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Emrah KIZIL-Burak EMEK/ DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 21.06.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Tartıştığı kişi silah çekince 7.'nci kattan atladı! İşte o korku dolu anlar...

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Tartıştığı kişi silah çekince 7.'nci kattan atladı! İşte o korku dolu anlar...

Diyarbakır'da bir apartmanın 7'nci katındaki daireye misafir olarak giden F.K. (16), burada tartıştığı kişilerin silah çekmesi üzerine pencereden atladı. Durumu ağır olan F.K.'nın elektrik teline çarpıp zemine düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi, Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, F.K. sitedeki bir apartmanın 7'nci katında oturan T.Y.'yi ziyaret etti. Evde uyuşturucu nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce gruptaki bir kişinin üzerindeki silahı çıkarmasıyla F.K. pencereden kendini boşluğa bıraktı. F.K.'nin düştüğünü gören çevredekiler polis ve sağlık görevlilerine ihbarda bulundu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, F.K.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan F.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Tartıştığı kişi silah çekince 7.nci kattan atladı İşte o korku dolu anlar...
Olay yerinde inceleme yapan polisin, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma da sürüyor.

Öte yandan F.K.'nin elektrik teline çarpıp zemine düşme anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartıştığı kişi silah çekince 7.nci kattan atladı İşte o korku dolu anlar...

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