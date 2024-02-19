Tartıştığı eski eşini başından vurarak katletmişti... 2 kişinin öldüğü olayda cenazeler toprağa verildi

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Olay, dün öğleden sonra Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Suna Gül ve Kenan Şamlıoğlu çifti, geçen yıl 29 Kasım'da boşandı. Boşanmanın ardından çiftin çocukları Eyyüp ve ikizi İbrahim (6) ile İrem Su Şamlıoğlu (9) annelerinin yanında kaldı.

SOKAĞA TAŞAN TARTIŞMADA BAŞINDAN VURDU

Kenan Şamlıoğlu, hafta sonu dolayısıyla çocuklarını görmek için Sarayönü Polis Merkezi'nin yakınındaki apartmanda yaşayan eski eşi Suna Gül’ün evine gitti.

Çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan ve sokağa taşan tartışmada, Kenan Şamlıoğlu üzerindeki ruhsatsız tabancayla önce Suna Gül’ü başından vurup öldürdü, ardından aynı silahı başına dayayıp intihara kalkıştı. Yaralanan Kenan Şamlıoğlu da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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BOŞANMA SONRASI GÜZELLİK MERKEZİ AÇMIŞ

Üç çocuk sahibi çiftin severek evlendiği ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı, Suna Gül'ün boşanma sonrası güzellik merkezi açtığı, Kenan Şamlıoğlu'nun ise aynı mahallede tespih sattığı öğrenildi. Gül ve Şamlıoğlu'nun cenazeleri, adli tıp kurumunun morgunda otopsileri yapıldıktan sonra gece saatlerinde yakınları tarafından toprağa verildi.