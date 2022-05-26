Tartıştığı eşini ve kızlarını öldürmüştü... Şüpheli hastanede hayatını kaybetti

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Olay, dün saat 06.30 sıralarında Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ailesiyle birlikte, bir gün önce Aksaray'daki akrabalarının yanına gelen Mohammed Hossein Sultani, tartıştığı eşi Gol Bibi Sultani’yi 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından da yataklarındaki kızları Meryem (4) ve Merveh Sultani'yi (3) balkondan attı. Mohammed Hossein Sultani daha sonra balkondan kendisini boşluğu bıraktı. Meryem ve Merveh Sultani kardeşler yaşamını yitirirken, babaları ise hastanede tedaviye alındı.



Mohammed Hossein Sultani de tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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Gol Bibi Sultani'nin eşine sıklıkla ülkesine geri dönmek isteğini söylediği, bu nedenle çıkan tartışmalarda şiddet gördüğü öne sürüldü. 20 gün önce de şiddet gören Gol Bibi Sultani'nin evi terk ettiği, eşinin kayıp başvurusu üzerine polis tarafından bulunduğu öğrenildi. Olay gecesi de Gol Bibi’nin kızlarıyla ülkesine dönmek istediğini söyleyince tartışma çıktığı bildirildi.Gol Bibi Sultani’nin otopsisinde, boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde darba bağlı morluklar olduğu tespit edildi. Otopsileri tamamlanan Gol Bibi Sultani ile 2 kızının cenazeleri morgda bekletiliyor.

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