Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Fetret Devri'ne giren İstanbul'u hep beraber kurtaracağız

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Şişli’de düzenlenen kahvaltı programında Kastamonulularla biraraya geldi. Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de katıldı.

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çok emek verildi, çok çile çekildi. Hayata tutundu Kastamonulular. Şimdi içinde yaşadığımız bu şehri inşa etme zamanı geldi. Bu inşa faaliyetinde de inşallah Şişli’de, Bağcılar’da, Arnavutköy’de, Sancaktepe’de başta Kastamonulu hemşehrilerimiz, genç kardeşlerimiz olmak üzere İstanbul’un bütün ilçelerinde ve İstanbul’un kendisinde Murat Kurum başkanımızla birlikte fetret devrine girmiş olan İstanbul’u da bu durumundan hep beraber kurtaracağız inşallah diye konuştu.

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"ÜLKE OLARAK ÖNEMLİ BİR VİRAJI AŞTIK"

Bakan Yumaklı "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere olan güveni ve teveccühü elbette benim için büyük bir onur. Bu onuru ben her bir Kastamonulu hemşehrimizin gözünde, sözünde görüyorum. Bunun için de son derece mutluyum ama bir o kadar da bizim sorumluluğumuzu artıran bir husus bu. İki husus daha var. Bunlardan bir tanesi İstanbul. Tatili çok seven birisi var, onu öyle bir tatile gönderelim ki bir daha dönemesin. Mayıs ayında genel seçimler oldu elbette, burada hepimiz gördük ki bizler çok önemli bir virajı aşmışız ülke olarak. Bunu nereden görüyoruz? Tamamen tiyatrolar üzerine kurulu, birbirlerine cumhurbaşkanım, cumhurbaşkanı yardımcım tiyatrosunu hatırlıyorsunuz değil mi? O komediyi bir daha söylemek istemiyorum. Menfaatlerinin bozulduğu anda şimdi onların nerelerde, hangi uçlarda olduklarını gördüğümüzde aslında şunu düşünüyoruz; Allah bu memleketi gerçekten korumuş. Bu memlekete Tayyip Erdoğan gibi bir lideri nasip etmiş ki, onlara fırsat vermemiş. Yoksa gerçekten bizi ne hallere sokacaklarını bugün kendileri ispat ediyorlar. Elbette, 5 yıllık bir fetret devrini hepimiz gördük, İstanbul’da yaşıyoruz. İstanbul’un nelere ihtiyacı varken, nereye doğru gittiğini görüyoruz. İstanbul’da çok büyük uluslararası toplantılar olurdu. Son dönemde bunu hiç duyanınız var mı? Yok. Çünkü İstanbul’un bir dünya şehri olduğundan onu yönetenlerin bile haberi yok" ifadelerini kullandı.

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"İSTANBUL'UN DEĞERİNİ TEKRAR ANLATMAK İÇİN GECELERİNİ GÜNDÜZLERİNE KATACAKLAR"

Konuşmasının devamında vatandaşlara seslenen Yumaklı, "Başta Murat Kurum başkanımız olmak üzere bütün ilçe belediye başkanlarımızla hem İstanbul’un o değerini dünyaya tekrar anlatmak, tabiri caizse üzeri tozlanmış olan İstanbul elmasının o tozunu kaldırıp tekrar göstermek, onu parlatmak adına gecelerini gündüzlerine katmış olacaklar. Sadece Kastamonulular değil Şişli'de yaşayan Kastamonulular değil İstanbul'da yaşayan Kastamonulular olmak üzere, başta Murat Kurum olmak üzere bütün belediye başkan adaylarımıza da desteklerinizin süreceğini düşünüyorum. Son dönemde birbirlerine düşmüş olanlar, altılı masa, yedili masa, en son kaçlı masaydı bilmiyorum. Bugün itibariyle tekrar farklı mahfillerde bir araya gelme teşebbüsündeler. Bunu İstanbul için de yapacaklar. Ben sadece bu ülkenin bütünlüğüne kastedenlerle birlikte demlenenlerin mutlaka ama mutlaka gözlem altında tutulması gerektiğini, vatandaşın nazarının onlardan bir an bile ayrılmasının doğru olmadığını düşünenlerdenim. O yüzden bir daha söylüyorum. Bu memleketin bekasına, birliğine, bütünlüğüne kastedecek olanlarla demlenenleri asla ve asla gözünüzün önünden ayırmayın. Çünkü onların bütün işi, gücü bu ülkenin menfaatine değildir aleyhinedir" dedi.