Tarım izcileri

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17 yıllık sınıf öğretmeni Özkan Oğan, ‘çocuktan tarım işçisi değil tarım izcisi olur’ diye düşünerek 3 sene önce ‘Tarım İzcileri’ projesini başlatmış. Zira Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılı Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre Türkiye’de 6-18 yaş arasında ekonomik faaliyette bulunan 720 bin çocuğun yüzde 38.8’i mevsimlik tarım işinde çalışıyor. İşte bu rakamdan yola çıkan Özkan öğretmen işe, bulduğu maddi desteklerle çocuklara tulumlar ve çizmeler alarak koyulmuş. “Çocuklar çalışarak değil okulda eğitim alarak öğrenmeli” diyen Oğan, projesini şöyle anlattı: “Tam teşekküllü bir hayvan çiftliğine gittik. Orada veterinerler, gübrelerden nasıl faydalanıldığını anlattı. Ardından farklı tarım arazilerine giderek bilir kişilerden işi öğrendik. Son olarak ise okulumuzda küçük bir bahçe yaptık. Çocuklara ‘Kimin evinde hangi tohum varsa getirsin’ dedim. Artık bahçemizde kendimiz ekiyoruz, suluyoruz, biçiyoruz.”