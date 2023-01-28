Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Acı haber geldi

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Kaza, sabah saatlerinde Acıgöl ilçesi Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Patates depolarında çalışan tarım işçilerini taşıyan Hamza A.’nın kullandığı 50 AAR 695 plakalı minibüs, yolun yağışlı ve kaygan olması sonucu sürücünün kontrolünden çıkıp, devrilerek karşı şeride geçti. Kazada, minibüste bulunan Ayşe Erbaşlı hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Erbaşlı’nın cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.