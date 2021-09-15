Tarihin en ‘çılgın’ ikramiyesi: 212.285.211 TL

13 Eylül'de gerçekleştirilen 110'uncu Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye çıkan kuponun Denizli'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'nde Emrah Onaç'ın sahibi olduğu bayiden oynandığı belirlendi. Çılgın Sayısal Loto'da 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 joker numaraya isabet eden büyük ikramiyenin kuponunun oynandığı bayinin sahibi Emrah Onaç, işyerinin önündeki led tabelasına “Sayısal 212 milyon lira bayimize çıkmıştır” yazdırdı. İkramiyenin bayiden çıktığını öğrenenler, sabah saatlerinden itibaren dükkâna akın edip, talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.

‘KİMSEYE ÇIKMAZ DİYE BİR ALGI YARATILMIŞTI’

Onaç, ikramiyenin kendilerine çıkmış gibi sevindiklerini belirterek "Sayısal sürekli devrettiği için 'kimseye çıkmaz' diye bir algı yaratılmıştı. Ancak büyük ikramiyenin çıkmasıyla bu algı yıkıldı. Tarihin en büyük ikramiyesinin bayimizden oynanması bizi de sevindirdi. Sanki ikramiye bize çıkmış gibi sevindik. İnşallah, ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Kim olduğunu bilmiyoruz, biz de milyoneri çok merak ediyoruz" diye konuştu. Aynı bayiden sürekli Sayısal Loto oynadığını belirten Nevzat Özkan "Ben de bu bayiden sürekli Sayısal Loto oynuyorum. İnşallah ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. İkramiyenin bu bayiden çıkması, karamsarlığı da ortadan kaldırdı. Bana çıkmasını çok isterdim ama oynamaya devam" dedi.

82 YILIN EN YÜKSEĞİ

Milli Piyango’dan yapılan açıklamada da “Denizli’nin Pamukkale ilçesine isabet eden ve kurulduğu günden beri Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” denildi.

212 MİLYONLA NE YAPILIR?

- iPhone 11 Pro Max cep telefonundan 13 bin 250 adet alınabilir.

- İstanbul’un gözde semtlerinde 4 milyon TL’den 53 konut alınabilir.

- Mevduata yatırıldığında yıllık getirisi 40 milyon TL’yi aşıyor.

- Faizin günlük getirisi ise yaklaşık 110 bin TL’yi buluyor.

- 13 milyon dolarlık iş jetinden 2 adet almak mümkün.

- Çeyrek altından yaklaşık 268 bin tane alınabilir.

- 25 milyon TL değerinde 25 metrelik teknelerden 8 tane alınabilir.

- Değeri 2 milyon TL olan taksi plakalarından 106 adet alınabilir.

- Değeri 500 bin liradan 424 araçlık bir filo sahibi olunabilir.

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