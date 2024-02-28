Tarihi Sancak Köşkü yenilendi! Sanatsal faaliyetlerde kullanılacak

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YTÜ Davutpaşa Kampüsünde restorasyonu tamamlanan Sancak Köşkü’nün açılış töreni gerçekleşti. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Sanatsal etkinliklerde kullanılması planlanan Sancak Köşkü’nde açılışa özel Prof. Dr. Faruk Taşkale ve öğrencilerinin hat sanatı üzerine yaptığı eserler sergilendi.

CAN: ÜNİVERSİTELERİMİZLE SAHADA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ

İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, “Üniversite kampüsünü bugün ilk defa ziyaret ediyorum. Geç kalmışız ama öyle güzel bir üniversiteyi görmek İstanbul'da böyle güzel bir mekanı teneffüs etmek beni fevkalade memnun etti. Yıldız Teknik Üniversitesi denildiğinde benim zihnimde hep mühendislik ve teknik hususlar gelir. Tarihi bir mekanı teknik bir üniversite onarıyor, restore ediyor ve yaşatıyor. Bu beni ayrıca memnun etti. İstanbul’da üniversitelerimizi daha ileri noktalara taşımak, onların değerine daha fazla değer katmak amacıyla biz üniversitelerimizle sahada iş birliği yapıyoruz. Tarihi eserlerin restorasyonu bakımından, valiliğimizin, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu uyarınca elde ettiği bir gelir var. O geliri de yine bu tür tarihi eserlerin hayatta kalması, korunup gelişmesi bakımından iş birliği yaptığımız kurumlara harcatıyoruz, onlara ödenek desteği veriyoruz. Burada da çok güzel bir iş yapmışız. Ben sanat alanı söz konusu olduğunda hep büyük kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü hatırlıyorum. Bu vesileyle büyük Atatürk’ü de saygıyla anıyorum. Mekanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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PROF. DR. YILMAZ: YTÜ SANATSIZ KALAMAZ

Açılışta konuşan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “YTÜ 113 yıllık bir üniversite, hep onu söylüyoruz. 113 yıldır yaptığımız çok iyi işler var. İyi eğitim veriyoruz, iyi bir AR-GE üniversitesiyiz, iyi mühendisler yetiştiriyoruz, iyi mezunlar veriyoruz, 165 bin mezunumuz var, dünyanın her tarafında rastlaşabilirsiniz. Köklü bir kurumuz. Şu içinde bulunduğunuz kampüs çok iddialı bir kampüs. Dünyanın en iyi 63’üncü kampüsü ama hedefimiz ilerleyen yıllarda ilk 10’da olmak. Görünen o ki önümüzdeki senelerde ilk 50’ye giriyoruz. Çok ciddi yatırımlarımız var. İlk 10’unu da çok yakın zamanda göreceğiz. Hemen sağımızda yaptığımız bir misafirhane var, restorasyonunu yeni bitirdik, muhteşem bir misafirhane oldu. Bu çok güzel bir restorasyon örneğiydi. Bugün ki Sancak Köşkü için özellikle davet ettim ve şunu söyledim; ‘iyi bir restorasyon örneği görmek istiyorsanız buraya gelin’. Maalesef ki çok yanlış ve hassas olmayan uygulamalar var. Burası çok başarılı oldu çünkü valiliğimiz himayesinde yaptık. Restorasyonda çalışanlar Yıldız Teknik Üniversitesi’nin mimarlık bölümünden ve YTÜ Kültür Varlıkları Koruma Bölümü’nden mezunlarımızdı. Bizim mezunlarımız canla başla burayı ilmek ilmek dokudu ve bu hale getirdi. İyi bir başarı görmek istiyorsanız, estetik ve sanattan hoşlanıyorsanız etrafınıza dikkatli bakın. Biz teknik üniversiteyiz ama hep söylediğimiz bir şey var. YTÜ sanatsız kalamaz, onun için şanslıyız. Çok iyi Sanat Tasarım Fakülte’miz var, sanatçılarla iyi diyaloğumuz var. Bu mekanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi oldu ve daha sonra katılımcılar köşkü gezdi.