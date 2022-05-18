Tarihi lise için 'Devlet Övünç Madalyası' çağrısı

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1972’de lisenin 6 Edebiyat A Sınıfı’ndan 491 okul numarasıyla mezun olduğunu anlatan Başesgioğlu, Kastamonu’da üç gün süren Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin 137’nci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı.

Başesgioğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Bu okul yapılırken 8 bin altın Kastamonu halkından toparlanmıştır. Yani burası aslında halkın okuludur. Kastamonu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’sini ilk tanıyan illerden biridir. Onun da sebebi, müsebbibi burasıdır. Bu okul, Milli Mücadele’nin karargâhıdır. Okulumuzun Milli Mücadele’deki gayretleri, Birinci Dünya Savaşı’ndaki gayretleri, cepheye giden büyüklerimizin hatırasının yaşaması için devletimizden talebimiz, lisemizin Devlet Övünç Madalyası’yla taltif edilmesi. Bu olmazsa da başka bir taltifle bu hak ettiği değerin bu okula verilmesini istiyoruz. Benim şahsen girişimlerim var. Türk Dünyası Günleri’nde çok değerli çalışma yapılmış, orada tüm şehitlerimizin künyesi var. Şu andaki yönetmelik gereği kurumlara değil, kişilere veriliyor bunu aşacağız. Bizim gibi liseler de girişim yapıyor ama biz onlardan ilerideyiz.”

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