Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tarihi lise için 'Devlet Övünç Madalyası' çağrısı

#Kastamonu#Murat Başesgioğlu#Abdurrahmanpaşa Lisesi
Tarihi lise için Devlet Övünç Madalyası çağrısı

Eski Bakan Murat Başesgioğlu, mezunu olduğu Kastamonu’daki Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin 137’nci kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada tarihi liseye ‘Devlet Övünç Madalyası’ verilmesi için girişim başlattığını açıkladı. Tarihi okulun hem Milli Mücadele hem de Birinci Dünya Savaşı’nda gösterdiği büyük gayreti hatırlatan Başesgioğlu, “Cepheye giden büyüklerimizin hatırasının yaşaması için devletimizden talebimiz, lisemizin Devlet Övünç Madalyası’yla taltif edilmesi. Bu olmazsa da başka bir taltifle bu hak ettiği değerin bu okula verilmesini istiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

1972’de lisenin 6 Edebiyat A Sınıfı’ndan 491 okul numarasıyla mezun olduğunu anlatan Başesgioğlu, Kastamonu’da üç gün süren Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin 137’nci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı.

Başesgioğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:
“Bu okul yapılırken 8 bin altın Kastamonu halkından toparlanmıştır. Yani burası aslında halkın okuludur. Kastamonu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’sini ilk tanıyan illerden biridir. Onun da sebebi, müsebbibi burasıdır. Bu okul, Milli Mücadele’nin karargâhıdır. Okulumuzun Milli Mücadele’deki gayretleri, Birinci Dünya Savaşı’ndaki gayretleri, cepheye giden büyüklerimizin hatırasının yaşaması için devletimizden talebimiz, lisemizin Devlet Övünç Madalyası’yla taltif edilmesi. Bu olmazsa da başka bir taltifle bu hak ettiği değerin bu okula verilmesini istiyoruz. Benim şahsen girişimlerim var. Türk Dünyası Günleri’nde çok değerli çalışma yapılmış, orada tüm şehitlerimizin künyesi var. Şu andaki yönetmelik gereği kurumlara değil, kişilere veriliyor bunu aşacağız. Bizim gibi liseler de girişim yapıyor ama biz onlardan ilerideyiz.”

Haberin Devamı

Tarihi lise için Devlet Övünç Madalyası çağrısı

Tarihi lisenin ilk 18 baskısı 100 yıl önce (1921-1922 yıllarında) yapılan ‘Gençlik’ adlı dergisi de özel bir sayıyla yeniden okurlarıyla buluştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kastamonu#Murat Başesgioğlu#Abdurrahmanpaşa Lisesi

BAKMADAN GEÇME!

Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO

BAKMADAN GEÇME!

Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO