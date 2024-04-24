Tarihi Hamidiye Çeşmesi özgürlüğüne kavuştu

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Çeşme imar projeleri nedeniyle 1942 yılında yerinden alınarak Galatasaray Lisesi’nin yakınlarındaki bir duvarın önüne yerleştirildi. Yaklaşık 30 yıldır ise demir kafesle korunuyordu. Bakımsızlığı dikkat çeken çeşmenin önü de motosikletlilerin park yeri haline gelmişti. Tarihi çeşme demir kafesten çıkarıldı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekipleri tarafından restore edildi. Çeşmenin harabe görüntüsünden eser kalmadı.

MOTOSİKLET PARKI GİBİ

Tarihçi Selçuk Eracun, “Yapılan bu restorasyon çalışmasıyla aslında üzerinde bulunan parmaklıklar söküldü. Çeşmeyi saran ağaçlar, sarmaşık dalları temizlenmiş oldu. Rampada olması, egzoz gazlarına daha fazla maruz kalması, kolaylıkla kararabiliyor. Yapılan son restorasyon tamamlanmış değil. Burada parmaklık varken de yoldan geçenler burayı bir çöplük gibi kullanıyordu. Temizlendikten sonra bu kesildi ama şu anda da motosikletlerin buraya park edilmesi yine halkın çeşmeye ulaşmasını zorlaştırıyor. Bir an önce çözüme kavuşması lazım” diye konuştu.