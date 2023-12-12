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Taksilerde indi-bindi bilmecesi

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#Tüketiciler Birliği Antalya#Neşet Gündüz#Antalya Büyükşehir Belediyesi
Taksilerde indi-bindi bilmecesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 07:00

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, taksicilerin kısa mesafede yolcudan aldığı indi-bindi ücretinin yasal olmadığını belirterek, “Taksimetrede ne yazarsa onu ödersiniz” dedi. Taksiciler ise saatlerce durakta sıra beklediklerini belirterek indi-bindi ücreti almadıkları takdirde 80 liralık kayıpları olduklarını söyledi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu, ağustos ayında toplanarak taksi ücretlerini yeniden belirledi. 15 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, taksimetre ücretine yüzde 42 artış yapıldı. Taksimetre açılışı 14 TL’den 20 TL’ye, kilometre ücreti 18 TL’den 25 TL’ye çıkarken; saat ücreti 84 TL, birim metre (100 metre) 2.5 TL, indi-bindi ise 50 TL’den 60 TL oldu.

‘FİŞİNİZİ ALIN, HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN’

Ulaşımda taksi kullanan vatandaş taksimetre ücretinden çok, indi-bindi ücretine itiraz ediyor. Hakkını tüketici hakem heyetlerinde arayan vatandaş, başvurması halinde bu ücreti geri alabiliyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, taksi üret tarifesinde alınan indi-bindi ücretinin idari karar olduğunu ve tüketiciyi bağlamadığını söyledi. Gündüz, “Bu yasaktır, bu ücret alınamaz. Çift başlı tarife uygulanamaz. ‘Belediye ve taksiciler odası izin vermiş. Kısa mesafede bu ücret ödenecek’ diyorlar. Bu mümkün değil. Taksimetre varsa ve ne yazarsa onu ödersiniz. Eğer 60 TL ödediyse fişini alsın ve hakem heyetinden parasını istesin. Ticaret İl Müdürlüğü’ne de şikâyet ederse ciddi cezaları var” dedi. Taksilerin kanuni olarak ücret talep edecekleri tek dayanaklarının taksimetre olduğunu anlatan Gündüz, tüketicilerin ikinci bir tarife yerine geçen indi-bindi ücretlerini ödeme zorunluluğu olmadığını vurguladı.

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Antalya Şoförler ve Otomobilciler Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarları Odası Genel Sekreteri İlker Karahan ise indi-bindi ücretinin taksici esnafını ve tüketiciyi mağdur etmemek için alındığını söyledi. Karahan, taksici esnafının saatlerce durakta sıra beklediğini, gelen yolcu talebini karşılamak için duraktan ayrıldıktan sonra kısa mesafe işler sonrası yeniden durağa geldiğinde uzun bir sıranın en arkasına geçmek zorunda kaldığını belirtti.  

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#Tüketiciler Birliği Antalya#Neşet Gündüz#Antalya Büyükşehir Belediyesi

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