Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Kocaveliler mevkisinde meydana geldi. Şaban Ekici yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince ağır yaralandığı belirlenen sürücü Şaban Ekici, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ekici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili ilgili inceleme başlattı.
İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!
7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
Aşk bitti, 150 bini geri ver!
Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu
Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!