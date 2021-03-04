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ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 17:57 | Son Güncelleme:

Takla atan minibüsteki çift öldü, torunları yaralandı

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Takla atan minibüsteki çift öldü, torunları yaralandı

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan minibüste bulunan Eyüb Çakır (74) ile eşi Fatma Çakır (68) hayatlarını kaybetti, çiftin torunları Eyüb Çakır ise yaralandı.

Takla atan minibüsteki çift öldü, torunları yaralandı
Kaza, saat 12.30 sıralarında Seyitgazi ilçesi Gökbahçe Mahallesi Afyonkarahisar karayolu Pancar Yokuşu mevkisinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Eskişehir yönüne giden Eyüb Çakır yönetimindeki 03 ABD 827 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüs sürücüsü Eyüb Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Fatma Çakır ile torunları Eyüb Çakır (25) ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fatma Çakır, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen Çakır çiftinin torunları Eyüb Çakır'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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