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Haber Giriş: 30.10.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

Tahliye ne demek? Tahliye edilmek ne anlama geliyor? TDK’nın açıklaması

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Tahliye ne demek? Tahliye edilmek ne anlama geliyor? TDK’nın açıklaması
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Tahliye ve tahliye edilmek terimleri günlük hayatta çok sık karşılaştığımız kavramlar. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre farklı anlamları olan tahliye kelimesi, Türkçe'de tek başına ya da çeşitli cümleler içerisinde kullanılmaktadır. Peki, Tahliye ne demek? Tahliye edilmek ne anlama geliyor? İşte TDK’ya (Türk Dil Kurumu) göre tahliyenin anlamı…

Hukuki bir terim olan tahliye kelimesi Arapça kökenlidir. Tahliye bir şeyi boşaltma, boş duruma getirmenin yanı sıra serbest kalma anlamına gelmektedir. TDK (Türk Dil Kurumu) tahliyeyi şu şekilde açıklamaktadır: Hukuki bir terim olan tahliye kelimesi Arapça kökenlidir. Tahliye bir şeyi boşaltma, boş duruma getirmenin yanı sıra serbest kalma anlamına gelmektedir. TDK (Türk Dil Kurumu) tahliyeyi şu şekilde açıklamaktadır:

1. isim Boşaltma:     

Evin tahliyesi iki gün sürdü.
2. isim, hukuk tutukluyu serbest bırakma.

TAHLİYE VE BERAAT ARASINDAKİ FARK

Tahliyede kişi ve kişiler cezaevinden çıkar, ancak suçlu olduğu veya suçsuz olduğu konusunda herhangi bir karara varılmış değildir. Beraatte ise kişi veya kişilerin suçsuz olduğu mahkeme kararıyla netleşmiş ve dava kapanmıştır. Tahliye ile birlikte kişinin tutuksuz yargılanma süreci başlar.

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