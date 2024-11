Tahir Elçi, ölümünün yıl dönümünde anıldı

Haberin Devamı

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te tarihi dokunun tahrip olmasına tepki için Sur ilçesi Yenikapı Sokak'taki Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada başından vurularak yaşamını yitirdi. Elçi için ölümünün 9'uncu yıl dönümünde vurulduğu yerde anma töreni düzenlendi. Törene; Tahir Elçi’nin eşi ve CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, baro başkanları, avukatlar ve çok sayıda kişi katıldı. Adliye önünde bir araya gelen grup, tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önüne kadar yürüdü. Vurulduğu yere karanfiller bırakan grup, Elçi'nin hayatını kaybettiği gün yaptığı basın açıklamasının metnini okundu.

Haberin Devamı

‘9 YILDIR BİZ BURADA, BU KANLI SOKAKTAYIZ’

Her yıl biraz daha çoğalarak geleceklerini söyleyen Tahir Elçi’nin eşi, CHP Milletvekili Türkan Elçi, “Bugün yine hain bir pusunun kurulduğu, masum bir hukuk insanının kanıyla kirlenen bir caminin avlusunda, acı figanımıza şahitlik yaparak göğe yükselen bir minarenin ayaklarının altındayız. 9 yıldır biz burada, bu kanlı sokaktayız. Her yıl biraz daha çoğalarak, her yıl biraz daha inanarak geleceğiz. Kürt geleceğiz, Türk geleceğiz, Laz ve Çerkez geleceğiz. Bu memleket bizim, bu memleket hepimizin demek için geldik, gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

‘BU SOKAĞA HER GİRDİĞİMDE ÇOK DERİN BİR MAHCUBİYET HİSSEDİYORUM’

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise tek isteklerinin nasıl katledildiğini öğrenmek olduğunu ifade ederek, “Bu sokağa her girdiğimde bünyemde çok derin bir mahcubiyet hissediyorum. Çünkü yargı kılıfı altına gizlenerek, bu aileden saklanan gerçeğin maalesef ki sistemin içerisinde bulunan savunma makamını temsil eden, yargı sistemini ne kadar eleştirsem de bağımsız olması için ne kadar çabalasam da sistemin bir parçası olarak bunun mahcubiyetini duyuyorum. Tek istediğimiz nasıl katledildi Tahir Başkan? Ailesi bilsin, meslektaşları bilsin, Diyarbakırlılar bilsin, bizler bilelim. Tabii bu mahcubiyet yerini umutsuzluğa değil, aksine tam bir umuda eviriyor. Çünkü yargı görünümü altındaki süreç artık bu şekilde yürütemeyeceğini gördü ve ilk derece mahkemesi kısmı bu sürecin aslında bir yargısal süreç olmadığını alenen kararıyla ilan etti. Ant olsun, söz veriyorum; belki 19 yıl sonra, belki 29 yıl sonra, belki 99 yıl sonra bu sokak yine binlerce avukatla dolacak ve o avukatlar ne olduğunu bilerek gerçekten Dört Ayaklı Minare’nin önüne anmak için gelecekler. Ant olsun bunu Diyarbakır avukatları, Türkiye'deki tüm avukatlar, hak savunucuları elbet bir gün hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘TAHİR ELÇİ SOKAĞI İSMİ VERİLDİ’

Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç de Tahir Elçi’nin vurulduğu Yenikapı Sokak’ın isminin ‘Tahir Elçi Sokağı’ olarak değiştirildiğini belirterek, “Ebedi başkanımız Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te yaşanan çatışmalara ve yıkıma herkesin sessiz kaldığı günlerde susmayarak bu tarihi mekanda kentin tarihine kültürüne sakinlerine ve yaşam hakkına sahip çıktığı sırada kameraların önünde suikast sonucu katledilmiştir. Bununla ilgili soruşturma 4,5 yıl devam etmiş ve nihayetinde iddianame hazırlanmıştır. 4,5 yıl boyunca süren soruşturmada soruşturma makamı ve yetkililer maalesef önemli delilleri toplama yoluna gitmemiştir. 4 yıl boyunca süren kovuşturma süresince de Diyarbakır Barosu ve diğer katılanların tüm talepleri reddedilmiş, soruşturma aşamasındaki hukuksuzluklara devam edilmiştir. Bu sokağın ismi ‘Tahir Elçi Sokağı’ olarak kalacak” dedi.