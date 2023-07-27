Tahıl koridorunda son durum: Ukrayna limanlarındaki gemilerimizin güvenle getirilmesi için görüşmelerimiz sürüyor

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Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri ve gündemdeki konulara ilişkin Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki bilgiler paylaşıldı:

SON 1 HAFTADA 44 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan kahraman ordumuz başta olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları; ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam etmektedir.

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Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerinin icra edildiği bu dönemde kahraman ordumuz, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini;

- Her geçen gün artan bir şiddet ve tempoda,

- Terörü kaynağında yok etme anlayışıyla,

- Proaktif bir yaklaşımla kesintisiz bir şekilde ve

- Sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil;

1 Ocak’tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 44’ü son bir haftada olmak üzere 892 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38.235 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Mehmetçiğin büyük bir kahramanlıkla ve olağanüstü gayretle yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiği başarılı operasyonlarla çok sayıda sözde elebaşı etkisiz hâle getirilirken yine büyük miktarda silah, mühimmat, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilmiş, tespit edilen birçok mağara ve sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir. Böylelikle hareket kabiliyeti bitme noktasına gelen terör örgütüne ağır darbe vurulmuştur, vurulmaya da devam edilmektedir.

HUDUTLARDA MÜCADELE SÜRÜYOR

Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde;

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Geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 193 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15’i FETÖ mensubu olmak üzere 20’si teröristtir. 2.900 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4.258’e, bunlardan FETÖ mensubu olanların sayısı 216’ya, toplam terörist sayısı ise 326’ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 128.812 olmuştur.

Bu hafta içerisinde (25 Temmuz 2023) İran sınırında Hudut Birliklerimiz tarafından Van İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan arama-tarama faaliyeti sonucu 2 bin 90 kilogram, yine aynı gün bir diğer olayda ise İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi ile birlikte yaklaşık 33 kilogram (32.6 kg) toz esrar ele geçirilmiştir.

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Yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda ise toplam 4 bin 492 kilogram uyuşturucu, 1.051 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 23 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir.

Hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir.

SURİYE’DE TACİZ GERÇEKLEŞTİREN 30 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Suriye’de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir.

Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir.

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Nitekim son bir haftada harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 2 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 30 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

1 Ocak’tan itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 81 olurken, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 661’e ulaşmıştır.

TAHIL GİRİŞİMİNİN DEVAM ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ

Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan, bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Öncelikle ateşkes ve müteakiben kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz.

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Rusya Federasyonu tarafından durdurulan TAHIL Girişimi’nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir.

Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz.

Ayrıca; Karadeniz’in rekabet alanına dönüşmemesi, mevcut hassas güvenlik dengesinin ‘Bölgesel Sahiplik’ ilkesi çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

NATO GÖREVLERİNİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRİYORUZ

71 yıldır NATO’nun aktif ve yapıcı bir üyesi olan ve İttifak’ın en büyük ikinci ordusuna sahip ülkemiz üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmeyi sürdürmektedir. NATO faaliyetleri çerçevesinde;

- Güvence Tedbirleri (Assurance Measures-AM) kapsamında Romanya hava sahasında 24 ve 27 Temmuz tarihlerinde Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağımız tarafından görev icra edilmiş, 03 Ağustos tarihinde de aynı kapsamda görev planlanmıştır.

- NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında ise 21 Temmuz tarihinde F-16 uçaklarımız ve NATO AWACS uçağının katılımı ile ortak eğitim uçuşu icra edilmiştir.

TSK TATBİKAT VE EĞİTİMLERE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetleri icra etmekte, bilgi ve silah teknolojisindeki değişim ve gelişimlere bağlı olarak personelinin niteliklerini çağın şartlarına en uygun şekilde geliştirmektedir. Bu çerçevede;

Romanya ev sahipliğinde mayın harekâtına yönelik eğitimlerin icra edildiği POSEIDON-2023 Tatbikatına Deniz Kuvvetlerimiz tarafından katılım sağlanmıştır.

IDEF-23’E 55 ÜLKEDEN 1461 FİRMA KATILIYOR

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle yerlilik ve millîlik oranı yüzde 80’lere ulaşan savunma sanayi ürünlerimizin de katkısıyla kahraman ordumuzun kara, deniz, hava ve siber harekât alanlarında etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Bakanlığımız ev sahipliği, TSK Güçlendirme Vakfı koordinesi ve Savunma Sanayi Başkanlığı destekleri ile İstanbul’da icra edilmekte olan IDEF-23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na 55 ülkeden 1.461 katılımcı firma; 94 ülkeden 70 bine yakın profesyonel ziyaretçi ile 81 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan 163 heyet katılım sağlamaktadır.

Ülkemizin ve savunma sanayimizin ulaşmış olduğu imkân ve kabiliyetlerin tüm dünyaya tanıtılmasında önemli katkılar sağlayan IDEF kapsamında, Sayın Bakanımız tarafından; katılım sağlayan kardeş, dost ve müttefik ülkelerin Bakanları ile görüşmeler gerçekleştirilmekte, savunma sanayi başta olmak üzere ikili ve çok boyutlu askerî eğitim ve iş birliği imkânları konusunda görüş alışverişinde bulunulmaktadır.

Diğer taraftan Sayın Bakanımız, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüşerek 25 Temmuz günü Eğriboz Adası’nda düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini iletmiş ve Yunanistan’daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduğumuzu belirtmiştir.

Savunma sanayi faaliyetleri kapsamında ise Askerî Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş) ile Hava Kuvvetlerimiz arasında “Hassas Güdüm Kiti-2 (HGK-84) Tedariği Sözleşmesi” imzalanmıştır.

Ayrıca; Pakistan MİLGEM Projesi’nin 4’üncü Gemisinin (PNS TARIQ) Denize İniş Töreni’nin 02 Ağustos tarihinde Pakistan/Karaçi’de icra edilmesi planlanmaktadır. Böylelikle anlaşma kapsamındaki son gemi de denize indirilmiş olacaktır.

Yine Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) tarafından son olarak;

- Tamamıyla yerli ve millî imkânlar ile geliştirilmiş, dünya literatüründe ilk uzun menzilli akıllı dip mayını olmaya aday “Uçaktan Atılabilir Güdümlü Akıllı Dip Mayını (UÇA)”,

- Gemi platformlarının başta güdümlü mermiler olmak üzere havadan karaya füzeler, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasının en etkili şekilde karşılanmasını sağlayacak “Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS),”

- Topçu mühimmatı için tapa güdüm kiti ile vuruş hassasiyetinin artırılması, geliştirilmesi amaçlanan “Tapa Güdüm Kiti Arayüz Geliştirme ve Entegrasyon” projeleri hayata geçirilmiştir.

Türkiye Yüzyılı’nın başladığı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında temel hedefimiz; ordumuzu yerli, millî ve en modern teknolojiyi haiz harp araç-gereç ve mühimmatıyla donatmak, böylece Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini ve caydırıcılığını daha da artırmaktır.

TSK, ORMAN YANGINLARINDA 685 SORTİ YAPTI

6 Şubat’ta meydana gelen büyük ve yıkıcı depremler sonrası, ilk andan itibaren devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte seferber olan kahraman ordumuz; yaraların sarılması, hayatın normalleştirilmesi için diğer bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yine, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek aralıksız devam etmektedir.

Bu çerçevede son bir haftada Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 40 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman yangını söndürme çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 685 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler devam etmektedir.

FETÖ İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Bakanlığımızın FETÖ ile mücadelesi; tespit edilen bilgi ve belgeler ışığında büyük bir hassasiyetle ve tavizsiz şekilde sürdürülmektedir.

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde icra edilmektedir.

Bu kapsamda; 2023 yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına askerî öğrenci temin faaliyetleri 4 Ağustos’a kadar Kara Harp Okulu yerleşkesinde devam edecektir.

Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan, mazisi zaferlerle dolu kahraman ordumuz;

- Anayasa’ya ve kanunlara bağlı olarak,

- Millî, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde,

- Atatürk İlke ve İnkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde,

- Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda,

- Tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde,

- Terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek; dünyanın en güçlü ve en güvenilir orduları arasındaki yerini tahkim edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.