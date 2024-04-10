Tadını çıkar İstanbul

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9 günlük tatilin başladığı 6 Nisan’dan itibaren milyonlarca kent sakini tatil merkezleri ve memleketlerine gitmeyi tercih etti.

TEM

Bayram öncesi, özellikle akşamları yüzde 80’lere varan İstanbul trafiği de dün en düşük seviyelerini gördü.

Maltepe Sahil

TRAFİK YÜZDE 20’LERDE

Dün saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 20’ydi.

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İstiklal Caddesi

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafik akıcı ilerledi. Toplu ulaşım istasyonlarında da yoğunluk yaşanmadı.

Taksim Meydanı

TAKSİM BİLE BOŞ KALDI

İstanbul’da kalanlar da güzel havanın tadını sahillerde ve parklarda çıkardı. Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi gibi merkezlerde ise turistlerin daha yoğun olduğu görüldü.

‘SON GÜN’CÜLER ÇARŞILARI DOLDURDU

Bayram alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar yurt genelinde çarşı pazarda yoğunluk oluşturdu. Arife gününde en çok rağbet edilen ise bayram şekeri ve kolonya oldu. (İHA)

HER İKRAMA ‘EVET’ DEMEYİN

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Yeşilyaprak, Ramazan Bayramı’nda tatlı tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu: “Ayıp olacak düşüncesiyle misafirlikte ikram edilen her şeyi yememeli ve ‘Hayır’ demeyi bilmeliyiz. Yediğimiz porsiyonları da en az 20 dakikada tüketmek kan şekerinin birden yükselmesine engel olacaktır. Tatlı yedikten hemen sonra su içmeyin. Yükselen kan şekeri su içerseniz daha fazla yükselir ve bu durum da şeker hastalığına olan yatkınlığınızı artırır.” (DHA)

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ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİLER

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi gönüllüleri, çocuklara bayramlık kıyafet sürprizi yaptı. Bağışçıların destekleriyle ramazan ayı boyunca 400 çocuğu sevindiren Kızılay ekipleri arife gününde de 100 çocuğu daha bayramlıklarla mutlu etti. Kızılay’ın belirlediği giyim mağazasına gelen çocuklar, istedikleri kıyafetleri gönüllerince seçerek aldı. (İHA)