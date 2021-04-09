MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaciz iddiası ortalığı karıştırdı! Cipi yaktı, kaydetti, tehdit etti
GeriGündem Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Cipi yaktı, kaydetti, tehdit etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Cipi yaktı, kaydetti, tehdit etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Cipi yaktı, kaydetti, tehdit etti

Düzce'de A.T.Ç. kız kardeşini taciz ettiğini iddia ederek komşusu İ.S.’nin cipini yaktı.

Olay, gece saatlerinde Bahçeköy Köyü'nde meydana geldi. A.T.Ç., komşusu İ.S.’nin kız kardeşini taciz ettiğini iddia ederek görüşmek istedi. İ.S. cipi ile kaçmaya başladı. İ.S. bir süre sonra aracını Küçük Sanayi Sitesi mevkiine bırakarak kaçtı.

A.T.Ç. yanında bulunan iki kişiyle birlikte İ.S.’ye ait cipin camını kırarak aracı Bahçeköy Köyü'nde Melen Çayı kenarına götürerek ateşe verdi. Aracı yaktığı anları görüntüleyen A.T.Ç. tehditler savurdu. Araç alev alev yanarken, geriye metal yığını kaldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri aracı yakan A.T.Ç. ile yanında bulunan A.Ç. ve S.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı Cipi yaktı, kaydetti, tehdit etti

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi