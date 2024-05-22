Suskunluğunu bozdu

Haberin Devamı

Spor dünyasının ünlü isimleri Emre Çolakoğlu, Fernando Muslera, Arda Turan ve Selçuk İnan’ın da arasında bulunduğu 28 kişi, ‘yüksek getirili fon’ vaadiyle dolandırıldıklarını iddia ederek Denizbank müdürü Seçil Erzan ile sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında ifade veren bazı mağdurlar, Erzan’ın kendilerine fondan bahsederken, Fatih Terim’in de fonun en önemli müşterisi olduğunu, 10-15 yıldır çalıştıklarını, bu fondan Terim’in de milyonlarca dolar kâr ettiğini, hatta fonu ‘Fatih Terim’ fonu olarak andığını söylediğini anlatmışlardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Seçil Erzan ile 7 sanık hakkında 295 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Haberin Devamı

Dolandırıcılık olayının ortaya çıktığı günden bugüne kadar sessizliğini koruyan Fatih Terim, iddialara avukatları Okan Demirkan ile Nevzat Kaan Karcıoğlu’nun yaptıkları açıklama ile yanıt verdi. Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: “Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, uğradığı maddi zararın tazmini için, İstanbul Tüketici Mahkemeleri nezdinde, maddi tazminat davası açılmıştır. Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, kişilik haklarına yönelik haksız saldırılar nedeniyle uğradığı manevi zararın tazmini için, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca, müvekkilimiz 2 Haziran 2023’te, bizzat kendi inisiyatifi ve iradesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek müşteki sıfatıyla beyanını vermiş ve kendisini zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Müvekkilimiz, anılan soruşturmada şikâyetçi konumundadır. Denizbank A.Ş.’nin ilgili dönemde şube müdürü olan şahsın ve diğer banka çalışanlarının kendisine verdiği mevduat bilgilerinin gerçekleri yansıtmadığının 2023 yılının Nisan ayında ortaya çıkması üzerine müvekkilimiz, Denizbank A.Ş. bünyesinde bu olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlardan şikâyetçi olmuştur.

‘GEREKLİ AÇIKLAMAYI ZAMANI GELİNCE YAPACAKTIR’

Haberin Devamı

Son olarak şu hususu da ifade etmek isteriz: Müvekkilimiz Fatih Terim, tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamayı zamanı gelince yapacaktır. Müvekkilimiz, bugüne kadar adli süreçlere duyduğu saygı nedeniyle ve bu süreçlerin masuniyetini dikkate alarak, kendisini maksatlı şekilde hedef alan asılsız ve mesnetsiz yorumlar dahil olmak üzere bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamayı özellikle tercih etmiştir.”