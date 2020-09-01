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Haber Giriş: 01.09.2020 - 14:17 | Son Güncelleme:

Suşehri’nde 3 kilo 92 gram toz esrar ele geçirildi

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Suşehri’nde 3 kilo 92 gram toz esrar ele geçirildi
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Sivas’ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 92 gram toz esrar ele geçirildi.

Suşehri ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Polis ekipleri tarafından iki gün önce ilçe terminalinde gerçekleştirilen operasyonda çuval içerisinde 3 kilo 92 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda şüpheli S.Ü. ve U.C.Y. ise gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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