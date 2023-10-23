Sürücü koltuğuna oturan küçük çocuk kontağı çevirdi, otomobil duvara çarptı

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Kaza, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Caddesi’nde meydana geldi. 5 yaşlarındaki çocuk, evlerinin önünde park halindeki ailesine ait otomobilin sürücü koltuğuna oturmak için annesine ısrar etti. Bunun üzerine anne, oğlunu sürücü koltuğuna oturttu. Bu sırada otomobilin yan koltuğuna ise başka bir kadın oturdu.

Çocuğun kontağı çevirmesiyle birlikte otomobil hareket edip öndeki duvara çarptı. Bu sırada paniğe kapılan anne, otomobilin kapısını açarak oğlunu kurtarmaya çalıştı. Anahtarı üzerinde olan otomobilin, park halindeyken viteste olduğu anlaşıldı.

Otomobilin hasar gördüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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