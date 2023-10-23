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Sürücü koltuğuna oturan küçük çocuk kontağı çevirdi, otomobil duvara çarptı

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#Adana#Yüreğir#Kaza
Sürücü koltuğuna oturan küçük çocuk kontağı çevirdi, otomobil duvara çarptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 16:36

Adana’da annesine ısrar ederek evlerinin önünde, park halindeki otomobilin sürücü koltuğuna oturan 5 yaşlarındaki çocuk, kontağı çevirince araç hareket edip duvara çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Caddesi’nde meydana geldi. 5 yaşlarındaki çocuk, evlerinin önünde park halindeki ailesine ait otomobilin sürücü koltuğuna oturmak için annesine ısrar etti. Bunun üzerine anne, oğlunu sürücü koltuğuna oturttu. Bu sırada otomobilin yan koltuğuna ise başka bir kadın oturdu.

Sürücü koltuğuna oturan küçük çocuk kontağı çevirdi, otomobil duvara çarptı

Çocuğun kontağı çevirmesiyle birlikte otomobil hareket edip öndeki duvara çarptı. Bu sırada paniğe kapılan anne, otomobilin kapısını açarak oğlunu kurtarmaya çalıştı. Anahtarı üzerinde olan otomobilin, park halindeyken viteste olduğu anlaşıldı.

Otomobilin hasar gördüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sürücü koltuğuna oturan küçük çocuk kontağı çevirdi, otomobil duvara çarptı

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#Adana#Yüreğir#Kaza

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