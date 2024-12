Suriye’yi yakından takip ediyoruz

Haberin Devamı

Görüşmeler sonrası Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı ile ticaret hacmi hedefini daha da yukarı taşıma konusunda mutabık kaldık. Karadağ’a en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Firmalarımız altyapı, inşaat, hizmet sektörüne ilgilerini sürdürüyorlar. Karadağ doğrudan yatırımlarımızda 2023 ve 2024 yıllarında rekor artış yaşanmıştır. İşinsanlarımıza verdikleri destekten ötürü kıymetli dostum Cumhurbaşkanı Milatoviç’e milletim adına teşekkür ediyorum. Karadağ’da beşeri ve kültürel münasebetlerimiz de hızla gelişiyor. TİKA’nın restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki projeleri, Yunus Emre Enstitüsü’nün kültür sanat faaliyetleri de ilişkilerimizin önemli boyutundadır. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz ise kuruluşundan bu yana 2 bin 500’ü aşkın öğrenciye Türkçe eğitim verdi. Keza Türkiye bursları kapsamında da 500’den fazla Karadağlı kardeşimiz ülkemizde eğitimlerine devam ettiler.

SURİYE HALKININ MEŞRU TALEPLERİ

Son birkaç gündür komşumuz Suriye’de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Gerek Dışişleri Bakanımız ve gerekse MİT Başkanımız muhataplarıyla sürekli temas halindeler, istişarelerini gerçekleştiriyorlar. Son hadiseler Türkiye’nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu, hassasiyetleri, temel öncelikleri ve savunageldiği politikanın parametreleri bellidir. Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir. Sahadaki süreci an be an takip ve tahlil ediyor, bunlara halel getirebilecek herhangi bir özellikle farklı eylemin yaşanmaması adına gereken tedbirleri alıyoruz.

‘YATIRIMA DAVET EDİYORUM’

Jakov Milatoviç ise şunları söyledi: “Türkiye önemli bir NATO ülkesi ve Karadağ’ın müttefiki. Şuan doğrudan yatırım 100 milyon dolar civarında. Geçen sene bizim ülkemizde yaklaşık 10 bin küçük ve orta ölçekli şirket kuruldu. Türk şirketlerini Karadağ’ın kuzeyindeki yatırımlara davet ediyorum. Orada potansiyelimiz çok yüksek. Bunu beraber yapmalıyız. Türkiye’de çok sayıda Karadağ kökenli kişi yaşıyor. 150 bin kişiden söz ediliyor ama bence bu sayı 200 bin civarında. Onlar Türkiye ile Karadağ arasındaki en önemli köprüdür. TİKA’nın verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. 500’den fazla proje gerçekleştirildiği için teşekkür ediyorum. 2028 yılına 28. Avrupa Birliği ülkesi olacağımızı ümit ediyorum. Belki seneye Karadağ’a gelirsiniz. Sizi orada büyük bir dost olarak görmek istiyoruz.”

İSRAİL’İN NEYİNE İNANACAĞIZ

(İsrail’in “Gazze’de ateşkese yakınız” açıklaması) Gazze’de bugüne kadar İsrail’in verdiği sözleri tuttuğunu göremedik. Bundan sonraki süreçte ‘acaba verdiği sözleri tutar mı, tutmaz mı’ noktasına gelince ben bu konuda samimi bir yaklaşım görmedik, bundan sonra da göreceğimizi zannetmiyorum. 50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bu süreçte neyine inanacağız? En son Lübnan’da öldürülen insanlar... Neyine inanacağız. Dolayısıyla ateşkes sözü veriyorlarsa bunu görelim ve uygulamada bu adımlar atılsın biz de buna inanmış olalım.