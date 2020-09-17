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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 17.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Suriyeli mültecilerde korona oranı çok düşük’

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
‘Suriyeli mültecilerde korona oranı çok düşük’
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Suriyelilerde koronaya yakalanma oranı istatistiksel olarak 7’de 1. Bunun nedeni araştırılmalı” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İstanbul’da ‘Herkes için 0 emisyonlu hareketlilik’ etkinliğine katılan Şahin, Hürriyet muhabirinin “Gaziantep’te yaklaşık 500 bin Suriyeli arasında koronavirüs oranı nedir?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Bu oran 7’de 1. Bundan da çok memnunuz. Hakikaten yüksek olsa çok daha farklı bir sorunla karşı karşıya kalırız. Bunun bana nedenini soruyorlar. Bir teori, ‘Suriyelilere girişte aşı yapıldı.’ Bu aşılar onları koronaya karşı koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İkinci bir nedeni yaşam şekilleri, yedikleri yiyecekler olabilir. Nedeninin bulunması için bilimsel çalışma yapılması gerekiyor.”

‘Suriyeli mültecilerde korona oranı çok düşük’
Fatma Şahin, 23 bisikletçiye teşekkür belgesi verdi.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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