Suriye’de PKK/YPG’ye Fırtına ateşi

Terör örgütünün, İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan’ın şehit olduğu, iki askerin de yaralandığı hain saldırısı sonrası rejim bölgesinde PKK/YPG mevzileri önceki günden beri aralıksız vuruluyor. Dün de devam eden atışların bölgedeki tüm terör unsurları bitene kadar sürdürüleceği öğrenildi. 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) hiç ara vermeden yapılan atışlarda, terör örgütüne ait hedefler yerle bir edildi. Hedeflerin vurulduğu yerlerde devasa çukurlar açıldı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı vurulan hedeflerin insansız hava araçlarıyla (İHA) çekilmiş görüntülerini yayınladı. Bakanlık ilk belirlemelere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ancak kaynaklar bugünle birlikte 72 saati bulan atışlarda terör örgütündeki zayiatın çok daha fazla olduğunun değerlendirildiği bilgisini paylaştı.

MSB: KANLARI YERDE KALMADI

Kara destek unsurlarının yaptığı atışlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şöyle denildi: “Fırat Kalkanı Bölgesi’nde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” olsun.”

KAHRAMANLARA VEDA

SURİYE’nin El Bab bölgesinde teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney (26) memleketi Ordu’da, Sözleşmeli Er Emrah Arslan (23) ise Samsun’da düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.







Şehitler için dün sabah Gaziantep Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Şehit Astsubay Çavuş Fatih Güney’in cenazesi, Ordu- Giresun Havalimanı'ndaki törenin ardından Akkuş ilçesine getirildi. İkindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine şehidin annesi Emriye, babası Hidayet, kardeşleri Aynur, Nurgül ve Onur Güney ile Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ticaret Bakan Yardımcı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Astsubay Çavuş Güney, il müftüsü Dr. İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

EYLÜLDE EVLENECEKTİ

Şehit Sözleşmeli Er Emrah Arslan için de Vezirköprü ilçesin Osmandere Camisi’nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Sebahat ve babası Mürsel Arslan, nişanlısı Esra Akçay, 7 kardeşi, yakınları ile mülki ve askeri erkan katıldı. Şehit Arslan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nişanlı olan Arslan’ın eylülde düğün yapmayı planladığı belirtildi. (Mustafa KIRLAK - Zeynep Irmak ÖCAL/ DHA)

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