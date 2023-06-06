×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sürat teknesi ile ölümde bu kez uzman bilirkişi raporu istendi

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Erdek#Sürat Teknesi
Sürat teknesi ile ölümde bu kez uzman bilirkişi raporu istendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 11:37

Balıkesir'de sürat teknesi ile çarptığı Elvan Fırat Taşdöğen'i (46) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ender Küçük'ün (52), 2 farklı adli bilirkişi raporuna göre yüzde 75 asli kusurlu olduğu belirtildi. Taşdöğen'i de yüzde 25 kusurlu bulunduğu 2 rapora son duruşmada itiraz eden taraf avukatları; kusur oranları, verilecek ceza ve tazminat miktarını etkileyeceği gerekçesiyle uzman bilirkişi raporu istenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uzman bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Haberin Devamı

Ankara'dan tatil için Balıkesir'in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi'ndeki yazlık evine gelen Elvan Fırat Taşdöğen, 7 Ağustos 2021'de Çuğra sahilinde denize girdi. Bu sırada Ender Küçük, iddiaya göre sürat teknesiyle yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın ve hızla hareket etti. Küçük'ün kullandığı tekne, 50 metre mesafede yüzen Taşdöğen'e çarptı. Kolu parçalanıp, hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk annesi Taşdöğen, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan eski kulüp başkanı ve müteahhit Küçük, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2 YILDAN 6 YILDA KADAR HAPİS İSTEMİ

İtiraz sonrası ikinci kez gözaltına alınıp, tutuklanan Küçük, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Ender Küçük hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Küçük, mahkemedeki ifadesinde olayın kaza sonucu meydana geldiğini söyledi. Mahkeme kararı ile ayrıca olayın yaşandığı denizde, keşif yapıldı. Keşfe; Küçük, kaza sırasında teknede olan kızı ile sahildeki görgü tanıkları katıldı. Keşfin ardından bir kez daha tanıkların ifadelerine başvuruldu.

Haberin Devamı

Mahkemece yapılan keşif ile daha önce 2 farklı adli bilirkişiden alınan raporun da dosyaya girdiği davanın son duruşmasında kanun ve yönetmelikler uyarınca sürat teknesinin kıyı şeridinde rölantide çalışması, kıyıdan da 200 metre açıkta seyretmesi gerektiği ancak olayın 50 metre mesafede yaşandığı, bu nedenle Ender Küçük'ün yüzde 75 asli kusurlu olduğuna dikkat çekildi. Elvan Fırat Taşdöğen'in ise emniyet şeridinin dışında yüzdüğü belirtilerek, yüzde 25 kusurlu olduğu vurgulandı. Taraf avukatları, kusur oranları, verilecek ceza ve tazminat miktarını etkileyeceği gerekçesiyle adli bilirkişi raporlarına itiraz ederek, uzman bilirkişi raporu istenmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) uzman bilirkişi raporu alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Erdek#Sürat Teknesi

BAKMADAN GEÇME!

Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın
Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor?

#El Ele Boşanmak
Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi