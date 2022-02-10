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Sümela'da klip çekimine izin, müdür vekili ve vali yardımcısından

#Trabzon#Sümela Manastırı#Klip
Sümelada klip çekimine izin, müdür vekili ve vali yardımcısından

Sümela Manastırı'nda, DJ'lerin klip çekiminde çalınan elektronik müziğe, ekibin danslarla eşlik ettiği anlara ait görüntülerden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan soruşturmayı yürüten müfettişler, Trabzon'a geldi. Bakanlık izni olmadan gerçekleştirilen klip çekimine, o dönem İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne vekalet eden müdür yardımcısının ‘uygun’ görüşü sonrası ilgili vali yardımcısının onay verdiği ortaya çıktı.

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Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi kapsamında ziyarete kapatıldı. Çalışmaların sürdüğü manastıra, Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan özel izinle giren proje sahibi ve organizatör DJ Ahmet Şenterzi ile meslektaşları Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, 25 kişilik ekiple klip çekti. Manastır alanına ses ve müzik sistemleri kurulup, kameraların yerleştirildiği çekimlerde çalınan elektronik müziğe, ekibin danslarla eşlik ettiği anlara ait ortaya çıkan görüntüler ise tepki aldı. Görüntülerde, müziğe eşlik eden ekibin, manastırın farklı noktalarında dans ederek eğlendikleri anlar yer aldı.

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'DİSKOVARİ EĞLENCENİN NEYE FAYDASI VAR?'

Sümela'da klip çekimine tepki gösteren Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga ise 'Beynimizin yandığı, aklımızın tutulduğu bir an' başlığıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Çavga, "Sorumluları bu iznin neden ve niçinini açıklamadığı sürece kamu vicdanı rahatlamaz. Devletimizin yılda 1 gün ibadete izin verdiği bir yapıda diskovari bu eğlencenin neye faydası olacaktır?" dedi.

MÜFETTİŞLER TRABZON'DA

DHA'nın haberinden sonra kamuoyunda tepkilere yol açan görüntüler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, soruşturma başlattı. Bakanlık onayı olmadan gerçekleştirildiği öğrenilen çekime izin veren valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Bakanlığın görevlendirdiği müfettişler, kente gelerek çalışma başlattı. Müfettişlerin, soruşturma kapsamında, ilgililer ile klip çekimini gerçekleştiren ekip ve manastır görevlilerinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi.

TALEP BAKANLIĞA İLETİLMEDEN ONAY VERİLMİŞ

Öte yandan klip çekimine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sümela Manastırı'nı müzikle dünyaya tanıtma amacıyla proje hazırladığını belirten DJ Ahmet Şenterzi'nin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvurduğu öğrenildi. Başvuru dosyasında Fransa'da Bernay Manastırı, Mısır Piramitleri, Türkiye'de ise Kapadokya, Nemrut ve Göbekli Tepe'de çekilen benzer klipleri örnek gösteren ekibin, kar yağışı ile birlikte manastırda çekim yapılacağını bildirdiği belirtildi. Başvuru üzerine o dönem İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne vekalet eden müdür yardımcısının ‘uygun’ görüşü sonrası ilgili vali yardımcısının onayı ile talep bakanlığa iletilmeden izin verildiği ortaya çıktı. İzinle manastıra giren ekibin klip çekimi aralarında molalarda çalan elektronik müzikle dans ederek eğlendikleri, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldıkları belirlendi. Görüntüleri kimin sosyal medyada paylaştığı ise araştırılıyor.

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#Trabzon#Sümela Manastırı#Klip

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