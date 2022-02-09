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Sümela’da DJ’li çekime soruşturma

#Sümela Manastırı#DJ#Klip
Sümela’da DJ’li çekime soruşturma

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki Sümela Manastırı’nda DJ’li çekimin bakanlık izni olmadan yapıldığı, izni veren yetkililer hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların güçlendirilmesi projesi kapsamında ziyarete kapatılmıştı. Çalışmaların sürdüğü manastıra, Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan özel izinle giren organizatör DJ Ahmet Şenterzi ile meslektaşları Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, 30 kişilik ekiple klip çekti. Çekim için tarihi manastır alanına ses ve müzik sistemleri kuruldu, kameralar yerleştirildi. Elektronik müzik eşliğinde ekibin dans ettiği görüntüler büyük tepki çekti.

DİSKOVARİ EĞLENCE

Sümela'da klip çekimine tepki gösteren Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga “Beynimizin yandığı, aklımızın tutulduğu bir an. Sorumluları bu iznin neden ve niçinini açıklamadığı sürece kamu vicdanı rahatlamaz. Devletimizin yılda 1 gün ibadete izin verdiği bir yapıda diskovari bu eğlencenin neye faydası olacaktır” dedi. Görüntüler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, soruşturma başlattı. Bakanlık onayı olmadan gerçekleştirildiği öğrenilen çekime izin veren Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığı, müfettişlerin de bugün kente geleceği öğrenildi.

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BARTHOLOMEOS BAKAN ERSOY’LA GÖRÜŞTÜ

Ortodoksların ruhani lideri Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı’nda yaşananlarla ilgili Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la telefonda görüştü, ayrıca mektup gönderdi. Bartholomeos, mektupta manastırın dini karakterine uygun olmayan şekilde kullanıldığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın manastırın sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

ZİYARETE KAPALI

Elektronik müziğin çalındığı, ekibin dans ettiği Sümela Manastırı, restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı.

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