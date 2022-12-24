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Sultangazi'de polisten baskÄ±n: At keserken yakalandÄ±lar

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#At#Sultangazi#Kesim
Sultangazide polisten baskÄ±n: At keserken yakalandÄ±lar
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 24, 2022 10:28

Sultangazi'de boÅŸ bir arazide kaÃ§ak kesim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± alan zabÄ±ta ekipleri, polis ile birlikte ihbarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adrese baskÄ±n yaptÄ±. BaskÄ±n sÄ±rasÄ±nda 2 kiÅŸi tarafÄ±ndan bir atÄ±n kesildiÄŸi ve Ã§uvallara konulduÄŸunu gÃ¶ren ekipler, ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±. 1'i yabancÄ± uyruklu 2 kiÅŸi, polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. At etleri ise, imha edildi. Â Â

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Olay, 23 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ gece saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi'nde yaÅŸandÄ±. BoÅŸ bir arazide kaÃ§ak kesim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine Sultangazi Belediyesi ZabÄ±ta MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekipler harekete geÃ§ti. Ä°hbarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adrese polis ile birlikte baskÄ±n yapan ekipler, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ manzara karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±.

Sultangazide polisten baskÄ±n: At keserken yakalandÄ±lar

Ekipler, boÅŸ arazide bulunan biri MoÄŸolistan uyruklu iki kiÅŸinin, bir atÄ± kestikleri ve etlerin Ã§uvallara doldurularak, araca yÃ¼klediklerini gÃ¶rdÃ¼. BaskÄ±nda iki kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak, polis merkezi amirliÄŸine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Etler ise, kazÄ±lan bir Ã§ukura gÃ¶mÃ¼ldÃ¼. Etlerin Ã¼zerine kireÃ§ dÃ¶ken ekipler, Ã§ukuru kapattÄ±. Â Â 

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#At#Sultangazi#Kesim

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