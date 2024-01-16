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Sultangazi'de market soygunu girişimi: Pompalı tüfekli soyguncuları paspasla kovaladı! 5 kişi gözaltına alındı

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#Sultangazi#Market#Pompalı Tüfek
Sultangazide market soygunu girişimi: Pompalı tüfekli soyguncuları paspasla kovaladı 5 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 16:15

İstanbul Sultangazi'de yüzleri maskeli şüpheliler pompalı tüfekle girildikleri markette kasiyerden paraları istedi. O sırada olayı gören bir market çalışanı elindeki paspasla şüphelileri kovaladı.

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Olay, 14 Aralık Pazar Günü Yunus Emre Mahallesi'nde bir zincir markette meydana geldi. Yüzleri maskeli olan şüpheli Yusuf T. (17) ve Berat Can K., ellerinde pompalı tüfekle markete girdi. Şüpheliler kasanın olduğu bölüme gidip orada sayım yapan kasiyerden kasadaki paraları istedi. Olayı gören diğer market çalışanı ise elindeki paspasla şüphelileri kovaladı.

Sultangazide market soygunu girişimi: Pompalı tüfekli soyguncuları paspasla kovaladı 5 kişi gözaltına alındı

Şüpheliler marketten koşarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şüphelileri kaçmaya çalıştıkları araçta yakaladı. Araç içerisinde bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise olay sırasında ellerinde olan 2 pompalı tüfek, şapka ve eldivenler ele geçirildi.

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Umut Can Erçel (22), Yunus Çukurlu (25), Berat Can M, (17) Yusuf T. (17) ve Samet Can Ç. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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#Sultangazi#Market#Pompalı Tüfek

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