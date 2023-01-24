Sultangaziâ€™de 3 sokakta 13 araca Ã§arptÄ±

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Olay, Cebeci Mahallesiâ€™nde yaÅŸandÄ±. AlkollÃ¼ olduÄŸu iddia edilen Ayhan P. , 34 UN 5371 plakalÄ± cipiyle 04.45 sÄ±ralarÄ±nda Ã¶nce kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±ktÄ±, ardÄ±ndan Ã¼Ã§ farklÄ± sokakta park halindeki 13 araca Ã§arpÄ±p, 2491 Sokakâ€™ta trafoya Ã§arparak durdu. OlayÄ±n ardÄ±ndan mahalle sakinleri panik halinde sokaÄŸa indi, trafonun zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sokakta elektrikler de kesildi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. HasarlÄ± araÃ§larÄ±n bazÄ±larÄ± Ã§ekici ile kaldÄ±rÄ±ldÄ±, parÃ§alanan trafonun tamir edilmesi iÃ§in ise Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. BazÄ± araÃ§ sahiplerinin, kullanÄ±lamayacak hale gelen araÃ§larÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Ã§ekici bekledikleri, bazÄ± araÃ§larÄ±n hala park yerlerinde olduklarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n olay sonrasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, bir sÃ¼re sonra ise serbest kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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ÃœÃ‡ SOKAKTA 13 ARAÃ‡ DARMADAÄžIN HALDEYDÄ°



Ticari aracÄ± zarar gÃ¶ren Oktay Pekcan, "Gece 04.50 sÄ±ralarÄ±nda sese uyandÄ±m. Patlama sesi gibi, lastik sesi. Ben de Ã§Ä±ktÄ±m dÄ±ÅŸarÄ±. AracÄ±mÄ±n yan tarafÄ±nÄ± gÃ¶Ã§mÃ¼ÅŸ halde olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Sonra kafamÄ± Ã§evirdim, iki hatta Ã¼Ã§ sokak aÅŸaÄŸÄ±dan da sesler geliyor. YÃ¼rÃ¼dÃ¼m baktÄ±m, arabalara vuran bir cip Ã¶nÃ¼nde demirleri de vardÄ±. EÅŸine zor rastlanacak bir durum, geldiÄŸimde bu sokak darmadaÄŸÄ±n haldeydi. Bu kiÅŸi alkolsÃ¼z olamaz ya da baÅŸka bir ÅŸey var. Cadde boyunca 13 araÃ§. Bu araÃ§larÄ±n bazÄ±larÄ± kaskolu bazÄ±larÄ± kaskosuz, bazÄ±larÄ± arabasÄ±nÄ± yeni almÄ±ÅŸ, zorluklarla almÄ±ÅŸ. Bu araÃ§larÄ±n hepsi zarar gÃ¶rdÃ¼, benim zararÄ±m ise en az 50 bin TL oldu." dedi. AracÄ± kullanÄ±lamaz hale gelenlerden biri ise, "Ben 07.30â€™da dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda aracÄ±mÄ±n pert olduÄŸunu fark ettim. ÃœÃ§ sokakta 13 araÃ§ aÄŸÄ±r maddi hasarlÄ±. Åžu an aracÄ±mÄ± yerinden bile kÄ±pÄ±rdatamÄ±yorum. Ä°ÅŸimizden gÃ¼cÃ¼mÃ¼zden olduk. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n alkollÃ¼ olduÄŸu sÃ¶yleniyor ve yapacak hiÃ§bir ÅŸeyimiz yok, bekliyoruz." diye konuÅŸtu.