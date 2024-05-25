Sultanbeyli'de operasyon! Silah ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı

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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi’ndeki sokak üzerinde kimlik bilgileri tespit edilen E.S. S.B. ve T.Y. isimli şüphelilerin silah ticareti yaptığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, şüphelilere yönelik baskın düzenledi. Baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinden ve evlerinden 6 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.