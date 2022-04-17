Sultanbeyli açılımı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli’de partiye ilk kez üye olan 400 ilçe sakini için düzenlenen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile katıldı. Kılıçdaroğlu, partiye katılan üyeleri temsilen 20 üyeye rozetlerini taktı.

SULTANBEYLİ ZOR BİR İLÇE

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi: “Sultanbeyli’nin Cumhuriyet Halk Partisi için zor bir ilçe olduğunun farkındayım. Buraya çok geldim. Vatandaşla sohbet ettim. Ev ziyaretlerinde bulundum. Ama aramızda bir duvar vardı. O duvarın yıkılması lazımdı. Duvarın örülmesinde bizim de kabahatimiz vardı. Onların dertleriyle yeteri kadar dertlenmedik, sofralarına oturmadık. Oturduk Ankara’da, ‘Bize oy verin’ dedik.

SÜLEYMANİYE’DE İNCELEME YAPTI

Bizim kavgaya ihtiyacımız yok. Ben bu millete söz verdim. Herkesin kimliği başımın üstüne. Saygı duyacağız. Başörtüsü bir dönem Türkiye’nin bir numaralı sorunu oldu. Sana ne kardeşim? Başörtüsünü takar takmaz. O evde ekmek var mı? Evde işsiz var mı? İş bulacaksın. Evde bereket olacak. Sizlerin oyuyla iktidar olduğumuzda aile desteği sigortasını getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak.”

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Kılıçdaroğlu, daha sonra Unkapanı Köprüsü, Süleymaniye ve Yerebatan Sarnıcı’nda incelemelerde bulundu.

AVRUPA NEREDEYDİ

Kılıçdaroğlu, Kadıköy’de katıldığı Demokrasiyi Güçlendirme Derneği’nin iftarındaki konuşmasında ise “3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye’ye gelirken Avrupa neredeydi. 40 milyar dolar kime verildi. O insanları ensar olarak kabul ettik. Şimdi göndermeyeceğiz diyoruz. Ne yapacağız peki. Bunu düşünmeyecek miyiz” dedi.

BEYAZ AİLESİ’NE TAZİYE ZİYARETİ







CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen çarşamba günü hayatını kaybeden İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz’ın Esenler’de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. CHP Lideri, aile üyelerine başsağlığı dileklerini iletti.





Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile kadın cinayetlerine kurban giden Sibel Köksal ve Ebru Yüksel’in ailelerini ziyaret etti. Anne Nejla Yüksel’e acılarını paylaştığını söyledi.