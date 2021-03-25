Sular ne zaman gelir? Bayrampaşa - Başakşehir - Esenler - Fatih'te su kesintisi! İşte İSKİ'nin verdiği saat bilgisi
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren, Avrupa Yakası'nda Bayrampaşa, Başakşehir, Esenler, Eyüpsultan ve Fatih'in birçok mahallesini etkileyen su kesintileri meydana geldi. Peki, sular ne zaman gelecek?
25 Mart Perşembe günü İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'nin resmi sitesinde '600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası' olarak tanımlanan sorunun biteceği saate ilişkin de resmi sitede bilgiler mevcut. İşte, İSKİ su kesintisi hakkında son gelişmeler...
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Münzevi -Bayrampaşa 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.03.2021 08:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 24.03.2021 23:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah,Namık Kemal Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Münzevi -Bayrampaşa 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Münzevi -Bayrampaşa 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Hüsrev Mah,Seyyid Ömer Mah,Molla Gürani Mah,Mevlanakapı Mah,Molla Fenari Mah,Süleymaniye Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Zeyrek Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Kemalpaşa Mah,Atikali Mah,Ayvansaray Mah,Ali Kuşçu Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Balabanağa Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Karagümrük Mah,Haseki Sultan Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Münzevi -Bayrampaşa 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Münzevi -Bayrampaşa 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Münzevi -Bayrampaşa 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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