Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 17 Ağustos kesinti listesi
17 Ağustos Salı günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 17 Ağustos 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah,Karlıbayır Mah,Adnan Menderes Mah,Hacımaşlı Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 17.08.2021 13:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2021 12:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2021 08:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 17.08.2021 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah,Alemdağ Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2021 13:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2021 13:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.