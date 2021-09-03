Sular ne zaman gelecek? İşte 3 Eylül 2021 İSKİ kesinti listesi
3 Eylül Cuma günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 3 Eylül 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayışdağı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.09.2021 15:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.09.2021 12:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.09.2021 15:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.09.2021 14:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Sütlüce Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.09.2021 13:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.09.2021 15:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.09.2021 15:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Merter Yanyol İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 03.09.2021 13:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.09.2021 14:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Sahilköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 03.09.2021 14:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.