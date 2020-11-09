Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Kasım kesinti programı
9 Kasım Pazartesi günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 9 Kasım 2020 su kesintisi listesi...
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 09.11.2020 10:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Ferahevler Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.11.2020 15:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Alibey Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.11.2020 16:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Taşdelen Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 09.11.2020 14:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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