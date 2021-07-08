Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 Temmuz su kesintisi listesi
8 Temmuz Perşembe günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 8 Temmuz 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kulaksız Mah,Kadı Mehmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2021 11:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Akıncılar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 08.07.2021 12:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Akıncılar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 08.07.2021 12:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Altıntepe Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 08.07.2021 13:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : İçmeler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2021 13:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.07.2021 13:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.