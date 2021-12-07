Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Aralık arıza ve kesinti listesi

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 7 Aralık İSKİ kesinti listesi...
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.12.2021 08:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah,Yunus Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.12.2021 09:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Postahane Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.12.2021 08:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.12.2021 09:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.12.2021 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.