Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Aralık arıza ve kesinti listesi

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'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 7 Aralık İSKİ kesinti listesi...

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.12.2021 08:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah,Yunus Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.12.2021 09:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Postahane Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.12.2021 08:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.12.2021 09:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 07.12.2021 09:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.