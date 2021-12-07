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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 7 Aralık arıza ve kesinti listesi

#İSKİ#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek
Sular ne zaman gelecek İSKİ 7 Aralık arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un bazı bölgelerinde 7 Aralık Salı günü, içmesuyu şebeke hattındaki arızalar ve bakım/onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Söz konusu kesintinin olduğu yerlerde ikamet eden vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKİ'nin yaptığı su kesintileri sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İşte, 7 Aralık İSKİ kesinti listesi...

İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.12.2021 08:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah,Yunus Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.12.2021 09:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Postahane Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.12.2021 08:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.12.2021 09:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.12.2021 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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#İSKİ#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek

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