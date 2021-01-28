Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Ocak kesinti listesi
28 Ocak Perşembe günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 28 Ocak 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Yahya Kemal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.01.2021 14:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.01.2021 14:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.01.2021 14:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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