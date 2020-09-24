Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Eylül kesinti listesi!
24 Eylül perşembe günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 24 Eylül 2020 su kesintisi listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Esenyurt Terfi Merkezi Çıkışında 600 Mm. İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapıldığından Bölgeye Yeterli Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 24.09.2020 13:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2020 12:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2020 12:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Talatpaşa Mah,Aşık Veysel Mah,Esenkent Mah,Koza Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Esenyurt Terfi Merkezi Çıkışında 600 Mm. İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapıldığından Bölgeye Yeterli Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 24.09.2020 13:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2020 11:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2020 11:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Topağacı Mah,İnkilap Mah,Kazım Karabekir Mah,Dumlupınar Mah,Elmalıkent Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2020 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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